Due acquisti e tre possibili cessioni, si infiamma il mercato del Napoli a gennaio

Calciomercato Napoli, manca poco all’inizio della sessione di calciomercato invernale di gennaio, intanto gli azzurri si guardano intorno

Con la qualificazione agli ottavi di Champions League il Napoli può finalmente cominciare a programmare il calciomercato invernale. Questo perché il passaggio alla fase a eliminazione diretta, oltre ad un’iniezione di fiducia non da poco per il prosieguo della stagione, dà un ricavo importante. Stando alle ultime stime, effettuate dal portale Calcio e Finanza, si parla di oltre 67 milioni di euro, che entreranno nelle casse del club di De Laurentiis. Una cifra che la dirigenza può reinvestire sul mercato per andare a rinforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri in quei ruoli nei quali c’è carenza numerica o tecnica.

Per il momento le richieste dell’allenatore sono abbastanza chiare: c’è da rinforzare la difesa. Gli infortuni di Olivera e Mario Rui di certo non hanno contribuito a ricreare l’equilibrio della scorsa stagione, ma in generale il reparto arretrato ha perso un po’ di sicurezze. Lo stesso Rrahmani, che a inizio stagione era l’uomo designato a comandare la difesa azzurra dopo l’addio di Kim Minjae, non sta disputando la sua miglior stagione. La volontà del tecnico, stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno questa mattina, sarebbe quella di aggiungere alla batteria di centrali un profilo diverso, magari più veloce, per provare nuove soluzioni.

Calciomercato Napoli, le operazioni in programma per gennaio

Oltre alla situazione legata al centrale difensivo, tanto dipende dal futuro di Zanoli. Il terzino destro azzurro non sta trovando spazio neanche con Mazzarri, per questo motivo la società sta prendendo in considerazione la possibilità di girarlo nuovamente in prestito, come lo scorso anno. Il Corriere del Mezzogiorno parla di Genoa come opzione più concreta per il ragazzo.

Nel caso in cui dovesse essere ceduto Zanoli, il Napoli interverrà sul mercato, alla ricerca di un vice-Di Lorenzo. Un’operazione simile a quella che l’anno scorso ha portato alla corte di Spalletti Bereszynski.

Altra situazione da tenere d’occhio è quella legata al vice-Anguissa. Il centrocampista camerunese dovrà partecipare alla Coppa d’Africa dal 13 gennaio al 14 febbraio e al Napoli manca un uomo con le sue caratteristiche.

Il quotidiano spiega quindi che la priorità della dirigenza è quella di regalare a Mazzarri un centrocampista che non faccia rimpiangere Anguissa. Prima però c’è da vendere. Il primo indiziato a lasciare il club partenopeo è Diego Demme, oramai ai margini della rosa, è in scadenza nel 2024 e percepisce un ingaggio elevato (circa 3 milioni di euro). Possibile cessione anche per Gaetano, che però potrebbe finire in prestito, alla ricerca di minutaggio. L’opzione più plausibile pare essere il Parma, in Serie B.