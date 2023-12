Demme dimenticato dal Napoli, si lavora alla cessione a gennaio

L’esperienza del centrocampista tedesco in maglia azzurra pare oramai essere arrivata al capolinea: il Napoli lavora alla cessione per gennaio

Il calciomercato di gennaio è vicino, manca oramai meno di un mese. Il Napoli è al lavoro per completare la rosa a disposizione di mister Walter Mazzarri. Le richieste del tecnico sono ben chiare: rafforzare quei ruoli dove ha individuato lacune evidenti, difesa e controcampo.

In difesa non hanno aiutato i tanti infortuni, ma la solidità di un tempo pare oramai svanita. Mazzarri è alla ricerca di un nuovo equilibrio e un nuovo innesto potrebbe far più che comodo. A centrocampo invece manca un vice-Anguissa, ma prima di agire sul mercato c’è da risolvere la questione Demme.

Demme ai margini della rosa: cessione a gennaio

Nessuna presenza per lui, nemmeno da subentrato. L’esperienza di Demme al Napoli si sta chiudendo nel peggiore dei modi, anche tenendo conto di quanto di buono fatto in precedenza. Nè Garcia e né Mazzarri lo hanno considerato nelle rispettive rotazioni. L’unica opzione plausibile è la cessione a gennaio, poiché in scadenza nel 2024.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il club di De Laurentiis ha intenzione di liberarsi dell’elevato ingaggio (3 milioni di euro), già a gennaio. Quindi, dopo quattro anni alle pendici del Vesuvio Diego Demme potrebbe dire addio al Napoli.