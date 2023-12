Napoli, la qualificazione agli ottavi di Champions fa felice De Laurentiis: quanti incassi!

Napoli-Braga, il Napoli vince e strappa il pass per gli ottavi di finale di Champions League: quanto ha ricavato il club di De Laurentiis

Con la vittoria del Napoli contro il Braga in casa si può ufficialmente decretare il passaggio del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo importante che, a prescindere da chi sarà l’avversario deciso dai sorteggi di venerdì, non può far altro che spingere gli azzurri a rialzarsi, dopo un periodo complicato. Oltre alla soddisfazione ottenuta sul campo, superare il turno è importante per quanto riguarda i ricavi. Il Napoli è un club che fa degli introito dai diritti tv e dalle svariate competizioni la più importate entrata, assieme alle plusvalenze.

Con il pass degli ottavi di finale tra le mani De Laurentiis potrà programmare il resto della stagione con relativa serenità, consapevole di poter poi puntare sui tanti introiti erogati dalla UEFA. La massima competizione europea consente a tutti i club che vi partecipano di mettere a referto ingenti ricavi che nessun altro torneo mondiale garantisce. Le cifre sono significative anche solo per le sei partite del girone, basti immaginare quanto possano poi accrescere con il passare delle fasi del torneo.

I ricavi Champions del Napoli

Secondo una stima effettuata dal portale Calcio e Finanza, il solo bonus partecipazione alla competizione porterà nelle casse del club (a prescindere dal piazzamento) circa 15,64 milioni di euro. Poi verranno riconosciuti al Napoli i seguenti ricavi:

22,8 milioni di euro dal ranking storico/decennale (un montepremi complessivo di 600,6 milioni di euro che viene suddiviso tra le società calcistiche in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni).

(un montepremi complessivo di 600,6 milioni di euro che viene suddiviso tra le società calcistiche in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni). 9,33 milioni di euro per le tre vittorie nella fase a gironi (contro Union Berlino, Braga andata e Braga ritorno) e il pareggio casalingo contro l’Union

per le tre vittorie nella (contro Union Berlino, Braga andata e Braga ritorno) e il pareggio casalingo contro l’Union 9,6 milioni di euro come bonus per il passaggio alla fase a eliminazione diretta di Champions League

come di Champions League 9,76 milioni di euro, che provengono dalla ripartizione del premio legato al market pool

Il totale ammonta a oltre 67 milioni di euro, una cifra importante che il Napoli potrà reinvestire sul mercato, già a gennaio oppure in estate, quando con ogni probabilità comincerà a prendere forma un nuovo progetto. Inoltre, c’è da tenere conto anche della possibilità di qualificarsi al Mondiale per Club. Per farlo il Napoli deve obbligatoriamente qualificarsi ai quarti di finale con un pareggio e una vittoria, più una gara vinta ai quarti. L’obiettivo è superare la Juventus nel ranking UEFA. Quest’ultima opzione porterebbe guadagni ancor più grossi al club.