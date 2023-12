“Mi trasferirò a Napoli”: l’annuncio manda in visibilio la città

L’annuncio di uno dei volti più amati dello spettacolo italiano manda in visibilio tutta Napoli: “Mi trasferirò presto lì”, le parole che infiammano i napoletani. Poi spunta anche un retroscena sul presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis.

Ha ormai legato il suo nome alla città di Napoli: diverse sono state le dichiarazioni d’amore alla città, ma anche a tutti i napoletani, a cui il personaggio in questione deve praticamente la vita. Si tratta dell’amatissimo attore Jerry Calà, che negli ultimi tempi è stato molto a Napoli, sia per questioni meramente professionali e non. Da pelle d’oca il retroscena che lo lega alla città di Partenope, che risale a poco meno di un anno fa. L’attore, quando era a Napoli per girare il suo ultimo film, è stato infatti colpito da un infarto e soltanto l’intervento tempestivo della Clinica Mediterranea, centro d’eccellenza del capoluogo campano, gli ha salvato la vita.

Spesso Jerry Calà ne ha parlato in questi mesi, giurando amore a una città che lo ha accolto ormai come suo figlio acquisito. Ed è tornato a parlarne nella sua intervista rilasciata ai microfoni di RTL 102.5, in cui lancia nuovi messaggi al miele per la città partenopea. Scopriamo insieme quello che ha avuto da dire nel corso del suo intervento a sorpresa.

Jerry Calà, annuncio a sorpresa: “Voglio vivere a Napoli”

Non è affatto un mistero che tra la città di Napoli e l’attore Jerry Calà, che ha girato proprio all’ombra del Vesuvio il suo ultimo film, sia scoccata una scintilla destinata a durare nel tempo, se non per sempre.

Tutto grazie a quanto successo lo scorso mese, quando fu Napoli a salvargli la vita dall’infarto che lo aveva colpito durante le riprese della sua ultima pellicola. Nel corso del suo intervento a sorpresa a RTL 102.5, Calà ha dichiarato di volersi trasferire nella città di Partenope:

“Mi sono innamorato di Napoli, dove ho girato l’ultimo film e penso che mi trasferirò a vivere lì”

Inutile dire che l’annuncio dell’artista ha mandato in visibilio un’intera città, che ormai lo ha accolto proprio come fosse un vero e proprio napoletano in seguito alle sue continue dichiarazioni d’amore. Di recente, inoltre, Calà aveva rivelato un retroscena divertente riguardante proprio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, noto produttore cinematografico. ”