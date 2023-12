Da Castel Volturno: problemi per un azzurro, ha saltato l’allenamento

Il giorno dopo la vittoria importante ottenuta contro il Braga, il Napoli è tornato in campo per preparare la sfida contro il Cagliari. Ancora problemi per Mazzarri, con un azzurro che non si è allenato con la squadra.

Dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League, è tempo di rituffarsi in campionato per il Napoli. Gli azzurri sono immediatamente ritornati in campo per preparare al meglio la sfida di sabato contro il Cagliari.

Nell’allenamento odierno si registra l’assenza di un giocatore importante per Walter Mazzarri.

Problemi per Mazzarri: Ostigard non si è allenato

Gli azzurri dopo la gioia per il raggiungimento del primo obiettivo stagionale – ovvero la qualificazione agli ottavi di Champions – hanno ripreso gli allenamenti. La squadra è tornata subito in campo per concentrarsi sulla preparazione del match contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Difatti il Napoli sarà già in campo sabato, con il match in programma al Maradona alle ore 18:00.

Purtroppo però non arrivano buone notizie dall’allenamento odierno, visto che si è registrato lo stop di Leo Ostigard. Lo stop del difensore è stato annunciato dal club all’interno del comunicato inerente il report dell’allenamento odierno: “Ostigard non si è allenato per un leggero stato influenzale”. Dunque continuano i problemi con gli infortuni nel reparto difensivo per Mazzarri. Non dovrebbe essere comunque nulla di grave – visto che si tratta di uno stato influenzale – e quindi il difensore dovrebbe essere abile e arruolabile per il match contro il Cagliari.