Polemiche su Juve-Napoli, il commento dell’ex arbitro fa infuriare gli azzurri

La sfida contro la Juventus, disputatasi lo scorso venerdì all’Allianz Stadium di Torino, ha lasciato l’amaro in bocca in casa Napoli. In molti, però, recriminano sul presunto non rigore dato sul contatto in area tra Cambiaso e Kvaratskhelia.

Juventus-Napoli, si sa, è da sempre un big match della Serie A che offre molti spunti per le polemiche. Nel corso degli anni, infatti, tante sono state le controversie legate a episodi che ancora oggi, distanza anche di molti anni, fanno discutere. Non è stato da meno l’ultimo scontro diretto che è andato in scena lo scorso venerdì, all’Allianz Stadium di Torino, tra le due compagini. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a portare a casa i tre punti, malgrado il Napoli è riuscito a dare dei segnali positivi (risultato a parte, ovviamente, ndr).

In particolare, però, è finito nel mirino da parte dei tifosi partenopei l’episodio del contatto tra Andrea Cambiaso e Khvicha Kvaratskhelia, che in molti giudicano come possibile rigore non visto né dall’arbitro Daniele Orsato e nemmeno dalla squadra VAR. L’amo viola, a tal riguardo, non ha saputo dare un’interpretazione decisa dell’episodio, motivo per cui è facile ipotizzare che il VAR non poteva intervenire in quell’episodio. Frattanto, dal mondo arbitrale arriva l’elogio nei confronti di Orsato, direttore di gara che in passato si è reso protagonista di qualche decisione discutibile ai danni proprio degli azzurri.

Calvarese difende Orsato dopo Juve-Napoli

La sconfitta di Torino contro la Juventus è una ferita ancora aperta in casa Napoli. Nella sfida di questa sera contro il Braga, potenzialmente valida per l’accesso agli ottavi di finale della Champions League, la squadra di mister Walter Mazzarri ha la possibilità di lasciarsi alle spalle un periodo caratterizzato fortemente dalla negatività. Ma per ogni Juve-Napoli che si rispetti, non mancano gli strascichi in termini di episodi discutibili e, per molti, giudicati in maniera erronea da parte della direzione di gara, affidata nell’occasione a Daniele Orsato.

Scagionare quest’ultimo però è l’ex direttore di gara Calvarese che, intervenuto sulle colonne di Tuttosport, ha elogiato l’arbitro del match in questione, commentando la sua prestazione così: