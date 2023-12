Napoli-Braga, l’elenco dei convocati: la decisione su Osimhen

Arriva l’elenco dei convocati del Napoli per la partita del Maradona in programma stasera contro il Braga

Sarà una sfida da dentro o fuori per gli azzurri. La squadra di Walter Mazzarri stasera dovrà cercare di far crollare la maledizione dello Stadio Maradona in cui non si vince da fine settembre. A Fuorigrotta infatti arriveranno i portoghesi del Braga che, per passare al turno successivo, hanno bisogno soltanto di un risultato: la vittoria.

Il Napoli invece può permettere anche di pareggiare la partita ma i tifosi chiedono alla squadra una vittoria. Un successo, con conseguente passaggio agli ottavi di finale, risolleverebbe di molto la stagione degli azzurri, abbastanza deludente fin qui.

La decisione su Victor Osimhen

Poco prima della preparazione definitiva per la partita contro il Braga, è arrivata una chiamata per Victor Osimhen. Dagli alti vertici del calcio africano infatti si è deciso di premiare l’attaccante del Napoli come nuovo pallone d’oro del continente africano. Osimhen è arrivato davanti a Salah ed Hakimi.

Per ritirare e conseguire ufficialmente il suo premio, il nigeriano è volato in Marocco nella giornata di ieri. Tanti erano stati i dubbi su una sua possibile convocazione per il Braga. Da pochi minuti è arrivato l’elenco scelto da Walter Mazzarri: Victor Osimhen sarà a disposizione per la sfida contro i portoghesi. Da valutare ancora un suo impiego dal primo minuto o a gara in corso.