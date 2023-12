Lukaku salta il Napoli? C’è il verdetto ufficiale del giudice sportivo

Arrivano grosse novità dal giudice sportivo, la decisione fa discutere tanti tifosi del Napoli

Appena terminata la 15esima giornata di campionato che ha dato alla luce determinanti verdetti. Uno di questi è sicuramente l’allontanamento dalla vetta, ancora di più, del Napoli di Walter Mazzarri. Determinante è stata la sconfitta in trasferta contro la Juventus che si è imposta per 1-0 grazie all’insolito bomber Federico Gatti, già tre gol in stagione per lui.

Tanti tifosi invece aspettavano la fine della giornata di campionato anche per attendere le decisioni del giudice sportivo. C’è un episodio che riguarda Romelu Lukaku. La Roma sarà avversaria del Napoli tra due partite.

Discussioni per la decisione su Lukaku

Romelu Lukaku è stato espulso nell’ultimo turno di campionato. L’attaccante belga è stato protagonista di un brutto fallo durante la partita tra Roma e Fiorentina. L’ex Inter e Manchester United, nel tentativo di recuperare palla, è entrato su un avversario viola in modo molto sconsiderato rischiando di far male il giocatore.

L’arbitro ha punito l’attaccante belga con un cartellino rosso diretto. La sensazione è che le giornate di squalifica per Lukaku sarebbero potute essere almeno due e che quindi avrebbe potuto saltare la partita contro il Napoli. Il giudice sportivo ha invece assegnato una sola giornata di squalifica a Lukaku che salterà soltanto il prossimo turno. Sarà a disposizione contro i partenopei.