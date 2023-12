Gargano senza dubbi: il commento sul ritorno di Mazzarri al Napoli

L’ex giocatore del Napoli si racconta a 360 gradi e parla anche del rapporto avuto con Walter Mazzarri

Sette stagioni, due trofei, quattro reti e 235 presenze. Questo il bottino raccolto con la maglia del Napoli da Walter Gargano. Il centrocampista uruguaiano ha giocato con gli azzurri dalla stagione 2007/08 a quella 20111/12. In mezzo un trascorso da nerazzurro all’Inter (2012/2013) e una stagione al Parma(2013/14) per poi chiudere nuovamente al Napoli (2014/15) la sua avventura italiana. Adesso gioca nel River Plate di Montevideo, nel campionato del suo paese

Intervistato dal giornale portoghese O Jogo, Gargano è tornato a parlare anche del suo Napoli e dell’attuale allenatore, Walter Mazzarri, che ha allenato anche lui.

“Eravamo ad un passo dallo scudetto”

“Avevamo un grande gruppo e siamo andati più volte vicini alla conquista del campionato, senza però riuscirci”, così Walter Gargano inizia a raccontarsi al giornale portoghese O Jogo. Per l’uruguaiano è stato molto bello vedere le tante persone di Napoli godersi e festeggiare il titolo arrivato durante la scorsa stagione. “È un orgoglio vedere questa città festeggiare, il presidente ha fatto un grande lavoro. Città e club sono sempre a braccetto”

Secondo l’ex Napoli però, quella sotto l’ombra del Vesuvio non è stata la miglior esperienza della sua carriera, in quanto ha preferito giocare indossando la maglia del suo Paese, l’Uruguay. Parole al miele anche per Walter Mazzarri, anche suo ex allenatore. “È un grande allenatore. Riesce a far dare qualcosa in più a qualsiasi gruppo con la sua personalità”.