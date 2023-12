Doccia fredda Napoli, arriva la multa: c’entra il match contro la Juve

Arriva una dura stangata per il Napoli dal giudice sportivo, punita anche la società bianconera per quanto accaduto venerdì sera

Il quindicesimo turno di campionato è stato quello in cui abbiamo assistito alla partita tra Juventus e Napoli. I partenopei arrivavano allo scontro di Torino dopo la delusione della sconfitta casalinga contro l’Inter, viziata da errori di squadra e disattenzioni arbitrali che tanto hanno fatto discutere. La Juventus, invece, arrivava alla partita contro il Napoli da squadra favorita e con molti punti di vantaggio in classifica proprio sui partenopei. Ci si aspettava o la fuga definitiva dei bianconeri o una reazione di pancia degli uomini di Walter Mazzarri.

Sfortunatamente per i tifosi del Napoli, la partita dell’Allianz Stadium di Torino è stata vinta per un 1-0 dai bianconeri. A deciderla un insolito bomber stagionale per Max Allegri e la Juventus: Federico Gatti che, da difensore centrale, ha segnato già tre gol in questo campionato di cui, due di questi, decisivi per i tre punti. Insomma dopo questa partita si è delineata ancora di più la situazione del campionato con la Juve che prova a non perdere di vista la corsa dell’Inter e con il Napoli che crolla al sesto posto in classifica a -14 punti dalla vetta dei nerazzurri.

Punite Napoli e Juve

Nonostante la vittoria della Juventus però, con i verdetti del giudice sportivo, è arrivata una mazzata per entrambe la società. Il Napoli e la Juventus sono infatti state multate. Le dirigenze delle due squadre sono costrette ad pagare degli indennizzi a causa dei loro tifosi. Bianconeri multati di 7.000 euro, partenopei di 10.000 euro. La società bianconera, come si legge nel referto del giudice sportivo, va multata in quanto i suoi sostenitori, nel corso della gara, hanno lanciato due bottigliette e alcuni bicchieri di plastica nel settore occupato dai sostenitori del Napoli e per avere cantato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Stessa cosa per il Napoli che è stato multato in quanto i suoi sostenitori, durante la gara, hanno lanciato in un settore juventino una grande quantità di bicchieri di plastica quasi pieni e sopratutto alcuni seggiolini. Arrecati quindi danni allo stadio bianconero da parte dei tifosi napoletani. Questa la motivazione delle sanzioni del giudice sportivo. Il Napoli questa sera scenderà in campo con il Braga. Servirà assolutamente non perdere per guadagnarsi un posto tra le migliori 16 squadre del torneo, classificandosi come seconda alla spalle del Real Madrid.