Concerto Calcutta a Napoli annullato: fan delusi, svelato il motivo

Novità per quanto riguarda il concerto dell’artista previsto questa sera al Palapartenope di Napoli

Grossa novità che riguarda i fan del cantante che questa sera deve esibirsi a Napoli. Stiamo parlando di Calcutta ed il suo concerto al Palapartenope è stato cancellato e rinviato a data da destinarsi. La notizia è stata rilasciata nelle ultime attraverso un comunicato di Live Nation e DNA Concerti.

Da qualche settimana Calcutta, pseudonimo d’Edoardo D’Erme, è in giro per l’Italia esibendosi nel suo “Relax Tour”. Quella di stasera sarebbe dovuta essere la data prevista per il suo concerto nella città di Napoli che però è stato cancellato.

Le motivazioni della cancellazione

Come comunicato attraverso un comunicato su Instagram da Live Nation e DNA Concerti, Calcutta stasera non si esibirà al Palapartenope di Fuorigrotta. Il concerto è stato cancellato a causa di indisposizione influenzale dell’Artista. di seguito ecco il comunicato leggibile sui social network della casa discografica.

“Si comunica che lo show di Calcutta previsto per questa sera al Palapartenope di Napoli è stato cancellato a causa di indisposizione influenzale dell’Artista. Nelle prossime ore verranno comunicati i dettagli sul recupero e spostamento della data oppure sulla cancellazione definitiva dello spettacolo con relative indicazioni per il rimborso dei biglietti”. La casa discografica ha poi inoltre comunicato che le altre date previste per il Relax Tour di Calcutta rimarranno invariate. Confermati quindi gli spettacoli per Padova, Torino e Milano.