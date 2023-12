Osimhen può esultare, ha appena avverato uno dei suoi sogni

Ci siamo: la CAF, massimo organo calcistico africano, ha reso noti i vincitori nel corso della cerimonia tenutasi in Marocco.

La SSC Napoli ha ricevuto riconoscimenti da ogni dove a seguito della scorsa stagione. Il terzo scudetto della città partenopea, atteso da 33 anni, è stato celebrato da tutti gli addetti ai lavori, estasiati dal lavoro di Luciano Spalletti e i suoi ragazzi, in grado di coniugare un calcio tanto bello quanto concreto, incantando in Italia ed Europa.

Tra i mattatori assoluti dell’annata 2023 – 2024 ci sono stati senza dubbio Kvaratskhelia e Victor Osimhen, i due tenori partenopei che hanno inciso in maniera netta sul tricolore attraverso i loro goal ed assist. Timbri che hanno permesso al nigeriano di vincere il titolo di capocannoniere e al georgiano, arrivato come sconosciuto in Serie A, addirittura il premio di miglior giocatore del campionato.

Questa sera, in Marocco, si sono tenuti i CAF Awards, la cerimonia che ha assegnato i titoli ai migliori giocatori e giocatrici di calcio del continente africano. Due azzurri, Osimhen e Frank Zambo Anguissa, erano tra i nominati per la vittoria del pallone d’oro.

Pallone d’oro africano, i risultati finali

La lista per il massimo premio calcistico africano è andata man mano riducendosi, sino ai 3 finalisti: Osimhen, Mohamed Salah e Hakimi, insomma 3 pezzi da 90. Nonostante ciò, la SSC Napoli, ha potuto gioire ugualmente pe entrambi i suoi giocatori.

Sia Anguissa che Osimhen, infatti, sono stati inseriti nella top 11 del continente africano, in cui è tra l’altro presente un’altra vecchia conoscenza azzurra: Kalidou Koulibaly, uno dei calciatori che ha più inciso nella recente storia partenopea.

L’attesa, però, riguardava ovviamente in maniera maggiore il premio numero 1, che il bomber partenopeo, nonostante la concorrenza agguerrita e d’elite, è riuscito a portare a casa. Già nel tardo pomeriggio, le indiscrezioni circa la possibile vittoria di Osimhen erano andate ad incrementarsi, in particolar modo, come sottolineato da Oma Akatugba, amico storico del 9 nigeriano, il fatto che tra i 3 finalisti fosse presente alla cerimonia solamente Osimhen rappresentava quasi una certezza di vittoria.

Fino a quel momento, si trattava di ipotesi e indiscrezioni, il tutto, è stato però confermato proprio pochi minuti fa, quando Victor Osimhen è stato decretato il miglior giocatore africano del 2023. Di seguito, il post pubblicato dalla CAF su Twitter attraverso il proprio account ufficiale: