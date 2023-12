Osimhen al Pallone d’Oro Africano: le immagini dell’arrivo – VIDEO

L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen si è assentato nella giornata odierna per volare a Marrakech per la premiazione del Pallone d’Oro Africano. Le immagini dell’arrivo in Marocco.

Alla vigilia della sfida delicata contro il Braga, Victor Osimhen non ha preso parte all’allenamento a causa di motivi personali. L’attaccante nigeriano ha saltato l’allenamento odierno per volare in Marocco, dove si svolgerà la premiazione del Pallone d’Oro Africano.

Il nigeriano è volato poche ore fa verso Marrakech, dove è atterrato pochi istanti fa.

Dopo una stagione strabiliante, in cui oltre alla conquista dello scudetto col Napoli è arrivato il titolo di capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen è uno degli indiziati per la vittoria del Pallone d’Oro Africano. L’attaccante del Napoli a causa della premiazione che si terrà oggi, in accordo con la società è volato a Marrakech.

Osimhen è arrivato pochi istanti fa in Maracco, come testimonia un video pubblicato su X:

Ovviamente Osimhen spera di poter tornare a Napoli con il Pallone d’Oro Africano, che suggellerebbe una stagione spettacolare.