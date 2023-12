Osimhen in campo o assente contro il Braga? Mazzarri svela tutto

Victor Osimhen è volato in giornata verso il Marocco, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro Africano. Il nigeriano ha dunque saltato l’allenamento odierno, e Mazzarri ha precisato sulla sua disponibilità per domani.

In mattina si è tenuto l’allenamento odierno del Napoli, in cui si è svolta la preparazione verso la sfida col Braga. In accordo con la società, Osimhen non ha partecipato per volare verso Marrakech.

Mazzarri ha svelato la sua decisione su Osimhen verso la sfida di domani sera col Braga.

Mazzarri su Osimhen: “Domani prenderò la mia decisione”

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen si è assentato nella giornata odierna per volare verso Marrakech, dove presenzierà alla cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro Africano. L’azzurro si auspica di ricevere il prestigioso premio, così da tornare a Napoli con grande gioia ed entusiasmo. Intanto il club ha rilasciato una nota per precisare la sua assenza e i tempi di rientro: “Non ha preso parte all’allenamento Victor Osimhen, in viaggio per Marrakech, dove parteciperà alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro africano. L’attaccante azzurro rientrerà in Italia in tarda serata e prenderà parte regolarmente alla seduta di domattina”.

Oltre alla precisazione sul proprio sito ufficiale, è arrivato l’annuncio del responsabile della comunicazione Nicola Lombardo nel corso della conferenza stampa odierna: “Osimhen non c’era oggi perché in gara per il Pallone d’oro africano, un premio molto importante, e di comune accordo con la società è partito dopo un lavoro individuale svolto in mattinata. Non è l’ultimo allenamento quello di oggi, ma la rifinitura ci sarà domani e Osimhen sarà presente regolarmente. Speriamo con una grandissima carica in quanto vincitore. Il Napoli in ogni caso per la stanchezza gli ha messo a disposizione un fisioterapista”.

Sull’assenza odierna di Osimhen si è espresso ai microfoni di Sky Walter Mazzarri, che ha precisato la posizione del nigeriano verso la sfida col Braga: “Quella di oggi era una giornata di scarico, ha fatto ciò che doveva. Domani ci parlerò e capirò se è in condizione di partire dall’inizio. Oltretutto tra poco c’è anche la Coppa d’Africa, sappiamo che bisognerà farne a meno per un po’ ma abbiamo due giocatori bravi come Raspadori e Simeone”. Dunque maggiori informazioni sull’impiego dall’inizio o meno di Osimhen si avranno nella giornata di domani, dopo la rifinitura svolta al Konami Training Center.