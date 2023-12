Napoli, addio Meluso e nuovo ds? Ecco chi, l’annuncio sul futuro

Da diverse settimane aleggiano delle voci su un possibile inserimento in dirigenza di un nuovo Direttore Sportivo al posto di Meluso. Lo stesso DS ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Nonostante l’arrivo in estate di Mauro Meluso, l’attuale Direttore Sportivo del Napoli non sembra convincere appieno De Laurentiis, che starebbe valutando altri profili. Attualmente sono diversi i DS in cerca di un nuovo club, e che potrebbero fare al caso del Napoli.

Proprio uno di loro ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato con schiettezza del suo futuro, aprendo ad un nuovo scenario.

Tare come possibile nuovo DS del Napoli: le sue dichiarazioni

La scorsa estate ha sancito la fine di un’era al Napoli, con Luciano Spalletti che ha lasciato la panchina azzurra dopo aver conquistato lo scudetto a 33 anni di distanza dall’ultimo. Non è il solo ad aver lasciato Napoli, visto che anche il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli ha deciso di chiudere la sua avventura col club partenopeo da vincitore. A causa di questi due addii burrascosi, ma altrettanto importanti, De Laurentiis è stato costretto a correre ai ripari, inserendo le figure di Rudi Garcia e Mauro Meluso per sostituirli.

A novembre è già saltato Rudi Garcia, che si è dimostrato incapace a dar seguito allo splendido lavoro svolto da Spalletti. Per l’allenatore francese è arrivato dunque l’esonero dopo soli cinque mesi dal suo approdo al Napoli. Anche Meluso non ha convinto fin qui Aurelio De Laurentiis, complice anche un mercato non all’altezza della dirigenza della squadra campione d’Italia. Per questo motivo sono stati accostati diversi DS in orbita Napoli, in caso di separazione con Meluso, tra cui l’ex DS della Lazio Igli Tare. Il DS albanese ha lasciato dopo diversi anni la Lazio nella scorsa estate, ed è a caccia di una nuova avventura.

Tare si è espresso sulle voci che lo vedono accostato al Napoli in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera: “Non ho sentito nessuno, quindi la mia risposta è no. Poi nel calcio può accadere tutto in un attimo: guardate quello che è successo in Nazionale: Mancini che va via e arriva Spalletti. Il nostro è un mondo veloce in continua evoluzione. C’entrano le offerte economiche, ovvio, ma anche i progetti di un club. Aspetto l’offerta giusta”. L’albanese ha poi risposto se nel suo futuro vede ancora l’Italia: “L’Italia è casa mia. Ho trascorso qui quasi la metà della mia vita. Ma non c’è solo la Serie A, mi tengo aggiornato. Davanti a un progetto interessante potrei lavorare anche all’estero. Dipende anche dai valori che ha un club”.

Dunque Tare non ha chiuso le porte ad un approdo al Napoli, ma stando alle sue dichiarazioni ad oggi si tratta solamente di voci di corridoio e niente più.