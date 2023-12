Juve-Napoli, pochi dubbi di formazione per Mazzarri: un solo cambio rispetto all’Inter

A poche ore dalla super sfida tra Juventus e Napoli, Walter Mazzarri dovrebbe aver già deciso l’11 titolare

L’Allianz Stadium di Torino stasera farà registrare il clima delle grandi partite. Poche ore e sarà finalmente Juve-Napoli, un match tanto significativo per gli azzurri. Ben nove punti di distacco tra le due squadre con il Napoli che sta vivendo una stagione certamente più difficile rispetto ai bianconeri.

La sensazione è che servirà una partita perfetta per la squadra di Mazzarri che, il sogno del secondo scudetto di fila, non lo ha del tutto abbandonato. Se i punti di distacco dalla Juventus sono 9, quelli dall’Inter capolista sono 11 e allora bisognerà uscire dallo Stadium con il bottino pieno e rimettersi in carreggiata.

Il piano Anti-Juve di Mazzarri

Non ci saranno tanti cambi di formazione rispetto alla partita casalinga persa contro l’Inter. L’emergenza terzini persiste e come, confermato dallo stesso Mazzarri in conferenza, Mario Rui non sarà disponibile nemmeno per questa partita. A sinistra quindi, con grandi probabilità, verrà riconfermato Natan, il più adatto a ricoprire quella posizione secondo Mazzarri. Unico cambio sarà quello di Zielinski che tornerà ad occupare un posto dal 1′ con Elmas che partirà dalla panchina.

Anche per la formazione bianconera di Max Allegri ci saranno poche novità rispetto all’ultima vittoria in campionato. In difesa si dovrebbe rivedere dal 1′ Danilo. A centrocampo il toscano si affiderà a Locatelli, con Nicolussi Caviglia che tornerà in panchina dopo il buon esordio da titolare contro il Monza. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Napoli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano