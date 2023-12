Rinnovo Zielinski, svolta per il Napoli: la notizia cambia ogni scenario

Ci sono importanti novità per il giocatore del Napoli che ha richieste di mercato da tante squadre europee e italiane

Piotr Zielinski ha un contratto in scadenza con il Napoli il prossimo 30 giugno. Durante quest’estate di calciomercato era stato vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell’Al-Ahli, squadra del campionato saudita. Il polacco stava per cedere ai tanti corteggiamenti arrivati dalla squadra araba.

Alla fine ha deciso di rimanere a Napoli mostrando un grande attaccamento alla maglia della squadra che lo ha reso un calciatore di livello importante.

Incontro per il rinnovo

Come riportato da alcune settimane da varie testate sportive, Piotr Zielinski è molto corteggiato. Lo status da giocatore in scadenza di contratto e la possibilità di accaparrarselo a parametro zero hanno messo in attività alcuni club. Su tutti la Juventus con Cristiano Giuntoli che vorrebbe portarlo a Torino e l’Inter. Secondo l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, ci sarebbero importanti novità.

Il quotidiano napoletano spiega che è imminente un incontro tra gli agenti del polacco e la dirigenza partenopea. La base è per un prolungamento di contratto di ulteriori tre anni. Zielinski è un giocatore fondamentale per il Napoli e la sua volontà è quella di restare con gli azzurri. A breve le parti dovrebbero sedersi e parlare di un rinnovo.