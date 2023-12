Verso Juventus-Napoli, Mazzarri prepara la mossa a sorpresa

Walter Mazzarri sta studiano l’undici titolare da schierare domani sera contro la Juventus. Possibile una novità rispetto all’ultima gara contro l’Inter.

Tra meno di 24 ore andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino Juventus-Napoli, big match valido per la 15ª giornata di Serie A. Mazzarri arriva al match con diverse conferme, ma ancora con un dubbio.

Difatti potrebbe esserci un possibile cambio nella formazione iniziale rispetto alla gara contro l’Inter.

Juventus-Napoli, Mazzarri pronto a schierare Juan Jesus

Domani sera il Napoli scenderà in campo per il suo quarto impegno consecutivo dal tasso di difficoltà elevato, visto che stavolta si affronterà la Juventus. Gli azzurri proveranno a tornare a casa con in tasca un risultato positivo, a differenza di quanto avvenuto con Real Madrid e Inter. Intanto Mazzarri pensa ad un cambio nell’undici iniziale.

Come riporta Sky Sport, Mazzarri dovrebbe confermare per 10/11 la formazione scesa in campo contro l’Inter. Attualmente sono in corso delle valutazioni su un possibile cambio, che con molta probabilità andrà in porto. Contro la Juventus dovrebbe rivedersi dall’inizio Juan Jesus, che prenderà il posto di Ostigard. Il difensore brasiliano agirà però sulla fascia sinistra, facendo scivolare il connazionale Natan al centro della difesa insieme a Rrahmani. Per il resto confermati gli uomini visti in campo dal 1′ minuto contro l’Inter.

Questa la probabile formazione del Napoli domani sera contro la Juventus: