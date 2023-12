DAZN, esperienza unica per i tifosi: accadrà per la prima volta in Juve-Napoli

In occasione di Juventus-Napoli ci sarà un svolta per quanto riguarda le riprese televisive: l’annuncio del CEO di Dazn.

Cresce l’attesa per Juventus-Napoli di domani sera. Entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti. Il Napoli deve provare a risalire in classifica per riagguantare un piazzamento Champions. La Juventus, invece, per non permettere all’Inter di scappare via in testa alla classifica.

Juventus-Napoli, svolta DAZN per i tifosi

Il calcio d’inizio è fissato per domani sera alle 20:45. L’arbitro del match sarà Daniele Orsato della sezione di Schio.

Il match, invece, andrà in onda in esclusiva su DAZN. L’emittente streaming, in occasione del big match di domani ha riservato una sorpresa per tutti gli abbonati.

Secondo quanto affermato da Stefano Azzi, CEO di DAZN, pare che in occasione di Juventus-Napoli, ci sarà una svolta epocale per quanto riguarda la regia delle riprese televisive. Nel corso del riscaldamento, i tifosi potranno godere di un’angolatura totalmente inedita. Per la prima volta nella storia del calcio italiano, i giocatori saranno dotati di una body cam per riprendere le fasi salienti del riscaldamento.

Dazn, quindi, proietta la Serie A nel futuro dell’intrattenimento televisivo sportivo. Quale occasione migliore per esordire con le body cam se non in occasione di un big match come Juventus-Napoli. Un passo importante quello attuato da parte di DAZN in collaborazione con la Lega Serie A ed i club in questione, che dimostra come il calcio sia in continua evoluzione dal punto di vista della spettacolarità presente attorno all’incontro.

Il CEO di DAZN, Stefano Azzi ha commentato il motivo di questo nuovo esperimento che andrà in scena nel riscaldamento di Juventus-Napoli: “Dopo il primo esperimento effettuato in allenamento la scorsa stagione, siamo molto orgogliosi di questo debutto che proietta la Serie A TIM verso il futuro dell’intrattenimento. Con la spettacolarizzazione degli eventi sportivi che sta diventando sempre più centrale, lo sviluppo di funzionalità e l’interazione sempre più coinvolgente con il contenuto attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative come la body cam, diventano driver fondamentali per dare al tifoso un accesso privilegiato e inedito”.

Purtroppo però sarà solo un club ad utilizzare le body cam durante il riscaldamento, e non entrambi come si ipotizzava. Come affermato dallo stesso Azzi, saranno i giocatori della Juventus ad indossare le body cam durante il riscaldamento, con le immagini che poi saranno trasmesse in diretta ed in esclusiva sull’emittente DAZN. Dunque nessuna body cam per quanto riguarda i giocatori del Napoli, che non testeranno questo esperimento sulla propria pelle… almeno per il momento.