“Al posto di Meret”: la rivelazione sul colpo super è sorprendente

Il Napoli non sta vivendo certamente uno dei suoi momenti più brillanti della stagione in corso. Chi è finito, in particolare modo, nel mirino della critica è il portiere Alex Meret, protagonista di un periodo non semplice dopo la grande annata nella stagione dello Scudetto.

L’imperativo è rialzarsi, e farlo anche con una certa impellenza: questo è il leitmotiv che sta scandendo il lavoro di Walter Mazzarri a Castel Volturno, da cui la squadra partirà tra poco alla volta di Torino, direzione Allianz Stadium. Il match contro i rivali di sempre della Juventus è un appuntamento molto importante, come solito, ma è chiaro che in questa situazione tutto il valore della sfida si amplifica ancora di più.

Gli azzurri vogliono scrollarsi di dosso la negatività, che negli ultimi tempi ha dilagato nella squadra Campione d’Italia, dovuto al fatto che il sogno Scudetto bis è ormai accantonato, con ogni probabilità. Tra i più bersagliati tra i tifosi, c’è il portiere Alex Meret: grande protagonista, in positivo, della scorsa stagione che si è tinta trionfalmente di verde, bianco e rosso, quest’anno il friulano non è autore di prestazioni impeccabili. Anzi, spesso si è reso protagonista di scivoloni che, come nel caso di Madrid contro il Real dell’ex Carlo Ancelotti (che lo volle con sé in azzurro, ndr), possono costare talvolta anche a caro prezzo.

In queste ultime ore, è emerso un retroscena di mercato che, con ogni probabilità, avrebbe influenzato in maniera forse anche decisiva il destino dell’estremo difensore all’ombra del Vesuvio. “Il Napoli trattava un altro portiere”, la rivelazione a sorpresa de Il Corriere dello Sport, che svela il nome gradito dall’ex uomo mercato degli azzurri, Cristiano Giuntoli.

Mercato Napoli, il Corriere dello Sport sicuro: “Giuntoli trattava Vicario”

Il momento di Alex Meret non è sicuramente tra i più sereni della sua permanenza in azzurro: sembra lontana la scorsa stagione, in cui l’ex SPAL fu grande protagonista della vittoria dello Scudetto, tanto da guadagnarsi (dopo un’estate travagliata, ndr) anche il rinnovo di contratto con il club partenopeo.

Tuttavia, le intenzioni dell’ex direttore sportivo dei campioni d’Italia in carica, Cristiano Giuntoli (ora alla Juve, ndr), sembravano essere altre. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il nome nel mirino era quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore che dall’Empoli è passato nella scorsa estate al Tottenham.

Secondo il quotidiano, dunque, Giuntoli aveva già condotto dei dialoghi con la dirigenza toscana per assicurarsi le prestazioni di un portiere che si è preso anche la considerazione del Commissario Tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti. Magari, a sorpresa, proprio a posto di Meret.