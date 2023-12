“Napoli, fidati di Mazzarri”: l’appello in diretta meraviglia tutti, ‘sponsor inaspettato’

Il Napoli non può dirsi sicuramente soddisfatto di questo inizio di campionato, in cui le aspettative sicuramente erano tutt’altre. I tifosi, però, ripongono le proprie speranze in Walter Mazzarri, tecnico scelto da Aurelio De Laurentiis per rimediare a un momento non semplicissimo.

La vittoria dell’Inter allo stadio Diego Armando Maradona è una sentenza fin troppo lampante per un Napoli che è lontano parente di quello ammirato nello scorso anno. Alcune delle difficoltà riscontrate in queste settimane erano in un certo senso anche preventivate, ma è chiaro che la volontà di poter quantomeno tentare di difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione con più concretezza era netta tra i tifosi. La speranza, ora, è che con Walter Mazzarri si riesca a trovare un equilibrio quanto prima, anche se il filotto di big match (che culminerà venerdì con lo scontro con la Juventus, ndr) non ha di certo aiutato questa primissima parte della sua seconda esperienza all’ombra del Vesuvio.

Tuttavia, proprio da Milano, c’è chi crede nel tecnico di San Vincenzo, che quest’ultimo possa insomma risollevare quanto prima una squadra ormai svilita da una classifica ai limiti del deprimente. A parlarne è stato il noto conduttore Paolo Bonolis, nonché dichiarato tifoso di fede interista e che conosce bene anch’egli Mazzarri, in quanto ex tecnico dell’Inter.

Bonolis sicuro: le parole sul tecnico del Napoli Mazzarri

In attesa di capire se e quando il Napoli riuscirà a ritrovare la via maestra per tornare sui livelli visti nel corso della passata stagione, in città qualche interrogativo su Mazzarri ce lo si pone. Nessun processo, chiaramente, ma è chiaro che dopo un cambio di allenatore la situazione resta sempre sul filo del rasoio, soprattutto se i risultati non arrivano, con tutte le attenuanti che comunque vanno concesse all’attuale tecnico dei partenopei, chiamato a un lavoro tutt’altro che semplice.

A parlare del tecnico azzurro è stato Paolo Bonolis, conduttore che non ha mai nascosto il suo amore per l’Inter, ultima avversaria in Serie A proprio dei campioni d’Italia in carica. “Io mi fiderei di Mazzarri, è un ottimo allenatore”, ha dichiarato Bonolis nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione Radio Goal. Il conduttore, però, ha sottolineato come sia in ogni caso complicato subentrare in corsa per chiunque, soprattutto in questo preciso momento storico del club di Aurelio De Laurentiis. “Garcia è un ottimo allenatore, ma voleva intraprendere una soluzione tattica diversa”, ha poi aggiunto Bonolis, spiegando che, secondo lui, ha giocato un ruolo cruciale anche un possibile appagamento degli azzurri post Scudetto.