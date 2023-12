Arriva a sorpresa il sondaggio targato Juventus in casa Napoli. Le richieste bianconere e la reazione avuta nell’immediato dagli azzurri.

Sarà un Napoli completamente tramortito dalle ultime sfide quello che affronterà la Juventus il prossimo 8 dicembre. Un Allianz Stadim sold-out si prepara infatti ad accogliere degli azzurri in un periodo tutt’altro che idilliaco, reso ancor più complicato dallo 0-3 appena incassato contro l’Inter. Juventus-Napoli potrebbe dunque essere la sfida chiave per la stagione partenopea, che potrebbe riprendersi in caso di vittoria sui rivali ma allo stesso tempo crollare nuovamente a picco in seguito ad un’ulteriore sconfitta.

Nel frattempo, ad accendere la sfida ecco arrivare Cristiano Giuntoli, autore di un sondaggio per uno dei top player azzurri.

La Juventus vuole Anguissa, la risposta del Napoli

La prestazione azzurra in quel dell’Allianz Stadium passerà senz’altro anche dai piedi di Frank Zambo Anguissa. Servirà infatti il centrocampista camerunense delle buone occasioni per riuscire a legare il gioco sulla metà campo nonché per arginare il fitto reparto targato Juventus. Nel frattempo però, proprio i bianconeri avrebbero chiesto informazioni al Napoli per il calciatore, come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Per il quotidiano infatti, l’estenuante ricerca di un centrocampista ad opera di Giuntoli, desideroso di sostituire gli squalificati Pogba e Fagioli, sarebbe infatti continuata anche tra le mura azzurre. Per Anguissa, difatti, la Juventus avrebbe infatti condotto un sondaggio sulla falsa riga dei 45 milioni di clausola rescissoria (valida solo per l’estero) presente nel contratto dell’ex Marsiglia, beccandosi però un rifiuto da parte di De Laurentiis. Al momento, infatti, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del proprio numero novantanove.

È chiaro, però, che l’ex uomo mercato del Napoli Giuntoli, dal momento in cui è alla caccia di un profilo di spessore a centrocampo, abbia in mente il profilo del camerunese: è sua l’idea di portarlo in azzurro. Un affare a sorpresa e dai costi contenuti che, all’epoca dei fatti, fecero le fortune del Napoli di Luciano Spalletti, con il calciatore che diventò subito grande trascinatore della squadra partenopea. Il club azzurro, però, ha fatto subito sapere di non essere interessata a discutere di una sua possibile partenza, facendo leva sull’esistenza di una clausola rescissoria valida, però, solo per i campionati esteri, motivo per cui è il club di Aurelio De Laurentiis a decidere le sorti del calciatore in caso di offerta concreta dal campionato di Serie A.