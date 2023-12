Futuro Zielinski, decisione irrevocabile! Annuncio dalla Polonia

Zielinski, l’annuncio dalla Polonia è ben chiaro: il centrocampista azzurro ha deciso cosa farà del suo futuro, le ultime indiscrezioni

Il Napoli è alle prese con la difficile situazione legata al rinnovo di Piotr Zielinski. Dopo il rifiuto all’Al-Ahli, club arabo che ha poi soffiato agli azzurri anche Gabri Veiga, sembrava si arrivasse ad un punto d’incontro tra le parti. Tuttavia l’accordo non è ancora arrivato. Anzi, sono numerose le voci di mercato riguardo un possibile addio al club partenopeo. Tra le squadre interessate sono spuntate anche Juventus e Inter, pronte a tentare il colpo a parametro zero qualora non dovesse rinnovare con il club di De Laurentiis.

Svariate volte il polacco ha fatto sapere di trovarsi molto bene a Napoli. Questa stagione per lui già due gol e due assist, in quattordici presenze in Serie A, oltre a numerose prestazioni di livello. Il calciatore è nel pieno della sua carriera, è possibile che nelle prossime sessioni di mercato arrivino offerte importanti. Quella in corso è l’ottava stagione con la maglia azzurra per Zielinski, che finora ha collezionato un totale di trentasei reti con il club. Un bottino non da poco per un centrocampista.

Zielinski, l’annuncio dalla Polonia fa ben sperare i tifosi del Napoli

Il giornalista polacco Maciej Siemiatkowski è intervenuto in diretta su TvPlay e si è espresso sul futuro di Piotr Zielinski in maglia azzurra: “Non penso voglia un cambiamento ma restare in Italia dove si trova benissimo con la famiglia. La sua volontà è restare a Napoli, non credo in un suo passaggio all’Inter“, questa la smentita dalla Polonia.

Una dichiarazione che certamente fa ben sperare i tifosi del Napoli, fiduciosi di poter ancora osservare il proprio beniamino con la maglia del Napoli. Inoltre chiude totalmente la porta riguardo un possibile trasferimento all’Inter.

Siemiatkowski ha anche smentito le sempre presenti voci provenienti dall’Arabia Saudita: “Girano tante voci su di lui, anche dall’Arabia Saudita ma la sua intenzione è rimanere nel club che l’ha valorizzato nel grande calcio“.

Dunque, pare che le strade di Zielinski ed il Napoli potrebbero non dividersi anche questa volta. Nonostante le ripetute minacce, con le tante offerte recapitate, il legame del centrocampista polacco con la città e con la squadra è troppo forte per essere slegato. Uno scudetto vinto da protagonista, il tanto significativo gesto contro la Juventus, simbolo dei tanti sacrifici prima di arrivare al tanto agognato trionfo, sono un segnale chiaro.