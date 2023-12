Osimhen rompe il silenzio su De Laurentiis: avete sentito?

Victor Osimhen ha parlato in occasione della premiazione, ieri sera, al Gran Galà. Non manca la dedica speciale alla squadra e anche al presidente Aurelio De Laurentiis.

Grande protagonista della serata di ieri, Victor Osimhen ha parlato in occasione del Gran Galà. L’attaccante nigeriano, in attesa di ritornare quanto prima ai suoi livelli, è uno dei punti fermi anche del Napoli di Mazzarri, anche se il rientro graduale dal suo infortunio ne sta condizionando il rendimento. Già contro la Juventus, il bomber dei partenopei avrà modo di rifarsi dopo una prestazione individuale non tra le più esaltanti della sua esperienza in azzurro.

Soddisfazione per il nigeriano che, interrogato sul palco dai presenti, ha dedicato il premio alla squadra e non solo: scopriamo insieme quello che ha avuto da dire a riguardo.

Osimhen parla di De Laurentiis: sentite qui

Victor Osimhen è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti del Napoli che è riuscito a portare a casa un’impresa importante come quella del terzo Scudetto in assoluto.

“Chi mi conosce sa che non voglio tutti i premi per me”, ha detto il nigeriano in merito alla premiazione. “Sono un giocatore di squadra, condivido il premio con Kvara, con i miei compagni di squadra che sono stati fondamentali per il successo dell’anno scorso. Questo premio va a loro, a Spalletti, a De Laurentiis, a tutti i tifosi: se lo meritano”. Osimhen, inoltre, si è detto orgoglioso di aver vinto sia il premio che aver raggiunto determinate soddisfazioni con il club azzurro, oltre che ad aver dedicato il suo premio a tutte le componenti, De Laurentiis compreso, che di recente ne ha annunciato la firma del rinnovo ormai a un passo.

A commentare la premiazione è stato anche il procuratore del nigeriano, Roberto Calenda: “È stata un’annata incredibile quella dello scorso anno, conclusa con lo storico Scudetto del Napoli. Complimenti a Osimhen e a tutti”. Il messaggio del procuratore potrebbe essere visto anche distensivo, considerando quelle che sono state le schermaglie a distanza tra le parti, in seguito al caos social emerso due mesi fa circa.

Ad aver rassicurato i tifosi, inoltre, è stato l’annuncio dello stesso Aurelio De Laurentiis, che ha parlato del rinnovo di contratto di Osimhen come ormai vicino alla firma. Attesa, dunque, che si metta finalmente nero su bianco e che si possa celebrare il prolungamento di un matrimonio che, a oggi, ha dato molte soddisfazioni.