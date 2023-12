Mazzarri, critica a sorpresa del quotidiano: “C’è una cosa che non ha convinto”

Walter Mazzarri è costretto a incassare la pesante sconfitta contro la sua ex Inter: non mancano, però, le critiche rivolte all’allenatore del Napoli.

A Napoli l’imperativo, ora, è ripartire: pesante la sconfitta contro l’Inter, ma non resta altro che guardare avanti con la speranza di ritrovare quanto prima la continuità perduta. Dando per scontato l’addio al sogno Scudetto, il match contro la Juventus (in programma per venerdì, ndr) assume un valore importantissimo per la corsa Champions del Napoli. Ma in città, però, si parla ancora della batosta incassata contro la compagine di Simone Inzaghi.

Ad analizzare il match è stata l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui ci sono state alcune scelte da parte proprio di Walter Mazzarri nel corso di Napoli-Inter che non avrebbero convinto particolarmente.

Il Mattino mette nel mirino i cambi di Mazzarri: avete sentito?

Contro l’Inter, la prestazione del Napoli è stata a tratti ottima, in altri invece inconsistente, tant’è che i nerazzurri hanno preso completamente il sopravvento nel finale con lo 0-3 finale.

Il Mattino, in particolare, analizza quelli che sono stati i cambi di Walter Mazzarri nel corso della sfida. Di seguito, quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

I cambi non hanno convinto. Perché, sia pure col senno del poi, Mazzarri ha fatto uscire il migliore in campo, Politano, per spostare Elmas a destra, per poi piazzare anche Lindstrom (meglio far uscire l’opaco Kvara).

Inoltre, nell’articolo in questione viene spiegato come, secondo il giornalista Pino Taormina, Osimhen potrebbe essere stato spremuto forse più del dovuto, pur considerando Simeone in panchina.