Osimhen, non basta il rinnovo: “Due club su di lui per l’estate”

Ha fatto scalpore la dichiarazione di De Laurentiis, che qualche giorno fa ha annunciato come chiuso il rinnovo di Victor Osimhen.

Una serata amara a dir poco quella del Maradona tra Napoli ed Inter, che ha visto gli uomini di Simone Inzaghi imporsi con un netto zero a tre ai danni degli azzurri, che per onor del vero, si erano resi autori di una buona prestazione.

Prima Sommer, poi gli errori dell’arbitro Massa, dettagli che hanno fatto la differenza e condannato il Napoli all’ennesima sconfitta negli scontri diretti, un k.o che mai come questa volta ha estromesso definitivamente dalla corsa scudetto Kvaratskhelia e compagni, ora distanti di ben undici punti dalla vetta della classifica.

Rinnovo Osimhen, Venerato svela i dettagli

Non è riuscito ad incidere Victor Osimhen, su cui vige ancora la “maledizione dell’Inter”. Il nigeriano, infatti, non è ancora riuscito a marcare il cartellino contro i nerazzurri, unica compagine in Serie A al pari di Benevento e Parma a cui non è riuscito a far goal.

Ieri l’ex Lille, complice una condizione fisica ancora da ritrovare, ha patito la marcatura di Acerbi, che con le buone e talvolta cattive, è riuscio ad avere la meglio sul 9 partenopeo. L’unica occasione in cui Osimhen era riuscito a divincolarsi dalla marcatura dell’ex Lazio, aveva però generato un possibile rigore non sanzionato dal direttore di gara, successivamente non richiamato al VAR, amplificando le lamentele di un Mazzarri non presentatosi ai microfoni di DAZN nel post gara, su accordo con la società. Una settimana particolare quella vissuta da Osimhen, che solamente un giorno prima della gara aveva udito le parole di De Laurentiis, che nel corso dell’evento “Campania Felix”, aveva annunciato:

“Per Osimhen siamo alle firme, una firma lasciata in sospeso da questa estate, era una sorpresa che volevo farvi”.

Una notizia bomba, arrivata proprio nella fase forse più buia delle trattative, quando ormai tifosi e società sembravano rassegnati ad un accordo che difficilmente sarebbe stato trovato. Da sabato, però, l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato. Per questa motivazione, Ciro Venerato, esperto di mercato, ha provato a fare il punto nel corso de “La Domenica Sportiva”:

“Calenda resta cautamente muto dopo il colloquio di Madrid. L’annuncio di ADL ha spiazzato, confermo che sull’ingaggio c’è accordo totale, resta ancora da definire qualcosina sulla clausola. Un prolungamento di 3 anni permetterebbe di giocare sul prezzo in estate, arrivando ad una richiesta di oltre 100 milioni. L’Arsenal è in vantaggio su tutti, dietro, almeno per ora, ci sono Chelsea e Real Madrid”.

Insomma, il rinnovo di Osimhen sarebbe esoso, ma permetterebbe al patron di ottenere la cessione più remunerativa della propria gestione. Un prolungamento – investimento in pratica. Staremo a vedere.