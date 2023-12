“Insigne a parametro zero”: la notizia è ufficiale

Tanti gli interrogativi legati al futuro di Lorenzo Insigne: non è escluso che il calciatore possa tornare in Serie A, anche se resta da capire la posizione del Toronto, club che ne detiene il cartellino. Intanto, c’è un’altra notizia che riguarda il fratello dell’ex capitano azzurro, Antonio.

È stato sicuramente uno dei giocatori più iconici della storia recente del Napoli, contribuendo così a creare le basi per una squadra che avrebbe poi vinto lo Scudetto alcuni anni dopo. Stiamo parlando dell’ex capitano del club partenopeo, Lorenzo Insigne, che lasciò il Napoli nel 2022 (a costo zero, ndr) per accasarsi al Toronto. Una scelta che fu un vero proprio colpo al cuore per i tifosi partenopei, ignari del fatto che lo avrebbe sostituito un certo Khvicha Kvaratskhelia, uno degli uomini simbolo del terzo Scudetto. In ogni caso, però, il numero 24 resta nel cuore di tutti coloro che lo hanno apprezzato e sostenuto nel corso della sua lunga permanenza in azzurro.

La sua storia personale colpisce, così come quella di tutta la sua famiglia: in particolare, oltre a Roberto, anche suo fratello Antonio gioca a calcio, seppur in categoria minori. E proprio riguardo quest’ultimo è arrivata una notizia confermata dallo stesso fratello di Lorenzo sui social.

Antonio Insigne cerca squadra: il post sui social

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne, per cui si parla di un possibile addio al Toronto per ritornare nuovamente in Europa, magari in Serie A, anche suo fratello Antonio – calciatore che da tempo ormai gioca nelle categorie inferiori del calcio in Campionato – cerca una nuova squadra.

Così come confermato dallo stesso diretto interessato sui social, Antonio Insigne è a caccia di un nuovo club dopo l’addio al Mondragone City. Per questo, il fratello di Lorenzo è ora alla ricerca di una squadra, con le squadre campane categoria inferiore pronte a darsi battaglia per assicurarsi la sua firma, magari anche fin da subito.

Insomma, un periodo movimentato abbastanza per la famiglia Insigne, considerando che diversi sono i rumors che riguardano anche lo stesso Lorenzo. Quest’ultimo, di recente, ha fatto visita al centro sportivo di Castel Volturno, per dare un saluto a quella che è la squadra del suo cuore e, in particolare, a mister Walter Mazzarri, tecnico con cui ha avuto modo di esordire in maglia azzurra, coronando così il sogno di un’intera giovinezza per il “bimbino” Lorenzo, appellativo affibiatogli proprio dall’allenatore di San Vincenzo.