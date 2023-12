Furia De Laurentiis dopo Napoli-Inter: cosa ha fatto dopo il fischio finale

Aurelio De Laurentiis non nasconde il suo disappunto dopo il fischio finale del match tra Napoli e Inter: spunta il retroscena circa la reazione del numero uno azzurro.

Una sconfitta che fa male e che interrompe, in maniera decisiva, le speranze di riconferma per il Napoli di Walter Mazzarri. Troppa Inter per gli azzurri, che ancora una volta non riescono a tenere il campo per tutti i 90′, al di là degli errori arbitrali di Massa.

Ed è proprio su questi che si concentra la furia del presidente Aurelio De Laurentiis nel post match, almeno stando a quanto raccontato da Il Mattino. Il quotidiano oggi in edicola ha spiegato tutto quello che è successo non appena il direttore di gara ha decretato il fischio finale.

Napoli-Inter: spunta la reazione di De Laurentiis

Come ha reagito il patron Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta del suo Napoli, per 3-0, contro l’Inter? A svelare tutto è l’edizione odierna de Il Mattino.

Stando a quanto spiegato dal giornalista Pino Taormina, “è stato lui a decidere il silenzio stampa di Mazzarri”. Ma non solo: perché il numero uno degli azzurri ha chiamato i vertici della Federcalcio e degli arbitri per protestare circa l’operato del direttore di gara Massa.