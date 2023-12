Disastro Massa in Napoli-Inter, in arrivo il provvedimento di Rocchi: la decisione

Il direttore di gara Massa è finito nel mirino delle polemiche dopo Napoli-Inter, che ha visto surclassare la squadra partenopea in favore dei nerazzurri. Ci saranno provvedimenti nei confronti dell’arbitro? Di seguito, cosa trapela.

Il giorno dopo Napoli-Inter non si parla d’altro dell’arbitra di Massa che, in due episodi, ha fatto scatenare la rabbia del presidente Aurelio De Laurentiis e di mister Walter Mazzarri, che nel post partita non ha parlato. È intervenuto, però, il direttore sportivo Mauro Meluso, che ha protestato, seppur con toni contenuti, ai microfoni di DAZN le decisioni del direttore di gara. Ma Massa sarà sospeso dopo questo match? Arrivano novità a tal riguardo, riportate dall’edizione odierna de Il Mattino.

Massa: in arrivo il provvedimento, riguarda solo il Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione dopo gli episodi che hanno visto, suo malgrado, protagonista il direttore di gara del match del Maradona, Massa.

Secondo quanto scritto dal quotidiano oggi in edicola, difficilmente Massa verrà sospeso. Ciò che sembra discussione, però, è il fatto che l’arbitro difficilmente arbitrerà nuovamente una gara del Napoli in stagione.