Serie A, rivoluzione sul regolamento: Casini allo scoperto

Presto la Serie A potrebbe rivoluzionare il regolamento: l’annuncio è arrivato dal presidente di Lega, Lorenzo Casini, che ha aperto alla possibile svolta epocale.

Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, apre alla possibile rivoluzione nel mondo del calcio. Spesso si dibatte su come poter migliorare il gioco del calcio e diversi sono stati già i cambi di regole, anche di quelle più basilari, adottati dall’intero movimento su scala mondiale.

Ora, però, l’idea riguarda le sostituzioni: dopo il passaggio da tre a cinque cambi (in tre slot, ndr), il progetto spiegato dal numero uno della Serie A lascia tutti sorpresi e fa già discutere.

L’intervista a Casini

Lorenzo Casini è entrato nel merito di un possibile cambio rivoluzionario nel regolamento, uscendo allo scoperto nel corso del suo intervento rilasciato al convegno “Campi aperti, tra mercati e diritti”, tenutosi a Napoli.

“Pensiamo anche ad altre svolte come il poter far uscire un giocatore e tenerlo un po’ in panchina per poi farlo rientrare”, ha svelato il presidente di Serie A nella medesima occasione.