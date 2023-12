Il Milan lo scippa al Napoli: firma in estate e azzurri beffati

Era un obiettivo del Napoli, secondo l’esperto però potrebbe presto firmare con il Milan dalla prossima stagione

Manca meno di un mese e sarà finalmente calciomercato. Dal primo gennaio infatti sarà possibile acquistare calciatori per rinforzare la squadra. In estate il mercato degli azzurri non era stato così emozionante. Tante erano le speranze dei tifosi di vedere arrivare in città qualche calciatore di livello internazionale. L’obiettivo è quello di inseguire il sogno di un secondo scudetto di fila. Quello conquistato in modo sensazione, durante la scorsa stagione, ha ridato vita ad una città che da 33 anni aspettava quel momento.

Questo il motivo della delusione della tifoseria dato che, i nomi acquistati durante il calciomercato estivo da De Laurentiis & Co, non hanno entusiasmato la piazza più di tanto. Uno dei flop dirigenziali più clamorosi è stato quello relativo a Gabri Veiga. Il giovane talento spagnolo sarebbe dovuto arrivare dal Celta Vigo per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Proprio quando sembrava tutto fatto e proprio quando il giocatore sembrava dover a momenti sbarcare in città, arriva la beffa. Gabri Veiga è passato all’Al Ahli in Arabia Saudita. La squadra del fondo sovrano Pif, aveva infatti pagato agli iberici del Celta Vigo la clausola rescissoria di 40 milioni.

Sfuma un altro obiettivo?

Dopo l’affare Gabri Veiga, definitivamente sfumato, gli azzurri hanno provato a rinnovare Piotr Zielinski. La firma del polacco non è ancora arrivata e allora c’era stato l’interesse per un altro giocatore. Il centrocampista che interessava al Napoli è un predestinato. Classe 2006 e gemma del vivaio dello Schalke 04, stiamo parlando di Assan Ouèdraogo. Nato in Germania, è considerato uno dei talenti del calcio tedesco pronto ad esplodere ed affermarsi. Attualmente gioca nello Schalke 04, nella Serie B tedesca ma, durante la prossima estate è pronto a fare il salto di qualità. Il Napoli si era interessato a lui.

Originario del Burkina Faso ma nato in Germania, un centrocampista centrale duttile e dal grande talento. Alto 191 cm, fa dell’esplosività e della forza fisica i suoi principali punti di forza. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nico Schira, però il Milan sarebbe molto vicino all’acquisto del ragazzo. Seguito da tanto tempo, dalle parti di Milanello sarebbero sicuri di fare questo investimento per la prossima stagione. Voci di mercato confermate anche da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia. L’esperto infatti, attraverso il suo sito web alfredopedulla.com avrebbe spiegato che il Milan è pronto a chiudere l’affare. Niente Napoli quindi per Assan Ouèdraogo.