Ritorno a sorpresa: la notizia ufficiale infiamma i napoletani

Grande notizia per i napoletani: dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno, si è scatenato un vero e proprio putiferio social, a dimostrazione dell’affetto incredibile da parte dei napoletani. Il comunicato è arrivato con un post sui social.

Dopo l’addio degli scorsi mesi, sembrava davvero impossibile, ma l’annuncio arrivato in queste ore ha mandato letteralmente in visibilio tutti i suoi fan. Prossimamente tornerà il Peppy Night Show, condotto dal comico Peppe Iodice e che è andato in onda anche sulle frequenze di Canale 21. L’annuncio è arrivato dallo stesso Iodice sui suoi profili ufficiali Facebook e Instagram, cogliendo di sorpresa tutti coloro che rimasero spiazzati dalla chiusura temporanea dello show.

In occasione dell’annuncio, il comico non ha nascosto la sua emozione: “Perché avrei dovuto rinunciare a tutto questo? Perché mi devo privare di qualcosa che fa stare bene me e a quanto pare anche voi?”, ha scritto Iodice nel post, comunicando il ritorno alle scene del Peppy Night Show. La prima serata è prevista per il 18 dicembre, al Teatro Troisi. Confermata, inoltre, anche la diretta su Canale 21, in modo che tutti gli appassionati possano avere la possibilità di non perdersi un minuti dell’amatissimo show.

Torna il Peppy Night show: grande entusiasmo tra i fan di Peppe Iodice

Adesso, dunque, è ufficiale, dopo le prime voci di corridoio circolate nei giorni scorsi: il Peppy Night Show del comico Peppe Iodice riprenderà il via il prossimo 18 dicembre, alle ore 20.50.



“Ho messo di nuovo in moto la macchina del mio divertimento”, ha scritto Iodice in occasione del comunicato del ritorno del Peppy Night Show. “Ho richiamato i miei amici di sempre che erano già lì, pronti a ricominciare con l’entusiasmo e la ‘scemità’ di sempre”, ha poi aggiunto.

Immediato la risposta entusiasta da parte dei fan dello show, che verrà trasmesso in diretta anche sull’emittente Canale 21. “Sono proprio contenta che riprendi lo spettacolo in cui risalta tutto il tuo essere esuberante e comico”, ha scritto un’ammiratrice del programma e, evidentemente, anche del comico stesso. Ma tra i vari commenti di approvazione, non manca qualche frecciatina da parti di chi, con ogni probabilità, non aveva gradito la messa in pausa dello show. In particolare, molti fanno riferimento al flop di ascolti di “Liberi Tutti“, programma di Rai Due che lo ha visto al fianco di Bianca Guaccero. La trasmissione, infatti, dopo i dati dello share non esattamente incoraggianti, è stato chiuso dopo appena la terza puntata.