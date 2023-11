Mercato, il Napoli tratta la nuova stella argentina: è il pronipote di Maradona

Gli scout del Napoli hanno messo gli occhi su quello che potrebbe essere una nuova stella. Si tenta di battere la concorrenza

Manca poco alla nuova sessione di calciomercato, quella di riparazione che inizierà ufficialmente il primo gennaio 2024. Sono molte le squadre che però si stanno già attivando cercando di andare a trattare in anticipo per alcuni giocatori. Questo è anche il caso del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

La squadra partenopea, da campione d’Italia, ha portato a termine una sessione di mercato estiva che non ha convinto più di tanto i tifosi. Questi ultimi infatti si aspettavano qualche nome altisonante che potesse aiutare la squadra ad arrivare al sogno del secondo scudetto di fila.

Occhi per un giocatore dal “sangue reale”

Se il mercato estivo del Napoli non era piaciuto ai più, la posizione in classifica del Napoli permette ancora di provare a giocarsela ad armi pari e competere per traguardi di alto livello. Ecco che allora l’indiscrezione che è arrivata nelle ultime ore dall’Argentina sta facendo incuriosire tanti sostenitori del Napoli. Secondo il giornalista Sebastian Srur, la dirigenza partenopea avrebbe messo gli occhi su Hernan Lopez Muñoz, centrocampista del Godoy Cruz, club della Primera Divisiòn argentina.

L’interesse sarebbe scaturito dal fatto che il calciatore, classe 2000, sarebbe nientedimeno che il pronipote di Diego Armando Maradona. Il suo bisnonno paterno Diego Maradona “Chitoro”, la sua La bisnonna paterna Dalma Salvadora Franco, “Doña Tota”, era di origine italiana.