“Il problema è la difesa”, Napoli battuto dal Real: Fedele punta il dito contro due giocatori

Il match Real Madrid-Napoli ha fatto emergere diverse critiche in merito al blocco dei difensori del Napoli, due i giocatori presi di mira.

Con il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, gli azzurri sembrano aver ritrovato lo spirito di squadra e quella grinta che sembrava ormai quasi scomparsa. Un Napoli con una nuova mentalità, più compatto e con tanta voglia di rialzarsi. La partita contro l’Atalanta è una chiara dimostrazione che la squadra azzurra c’è, vuole mettersi in gioco. Tuttavia, il match contro un club importante come il Real Madrid ha messo in luce alcune lacune dei giocatori partenopei, soprattutto, per quanto riguarda la difesa.

Fedele lancia una forte critica contro Natan e Di Lorenzo

Il match Real Madrid-Napoli è la prova che gli azzurri potevano vincere questa partita, se solo si fossero evitati determinati errori. In particolare, la questione riguarda la difesa: Enrico Fedele ha individuato tali carenze. L’ex dirigente sportivo è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato delle mancanze legate alla difesa del Napoli.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Il Napoli ha messo in evidenza la carenza della difesa: Natan, ad esempio, fa il difensore senza esserlo, si è perso Bellingham e Nico Paz commettendo errori di grande ingenuità. Il difensore deve sentire l’avversario, non deve solo guardare la palla. Di Lorenzo è un ottimo giocatore in fase offensiva, ma ha qualche lacuna in fase difensiva”.

Fedele si sofferma su due giocatori: Natan e il capitano Giovanni Di Lorenzo. Durante la gara contro i blancos, l’ex dirigente ha affermato che Natan ha commesso errori che potevano essere decisamente evitati. In particolare, Natan viene accusato di aver guardato la palla e di non aver fermato gli avversari. Inoltre, Enrico Fedele punta il dito anche contro Di Lorenzo, secondo il quale ha qualche lacuna in fase difensiva.