Calciomercato Napoli, nuovo gioiello per il centrocampo: servono subito 25 milioni

Il Napoli pensa già ai prossimi acquisti da fare in vista del calciomercato, nel mirino c’è già il nome di un centrocampista.

La stagione del mercato invernale si avvicina, il Napoli deve riflettere bene sulle prossime mosse da attuare. La società campana deve valutare bene quali sono i reparti che hanno bisogno di rinforzi, soprattutto, se si pensa ai giocatori che hanno un contratto vicino alla scadenza. Tra i calciatori che si avvicinano sempre di più ad un possibile addio al club partenopeo, c’è il nome di Piotr Zielinski. Dunque, nel caso in cui il polacco non verrà rinnovato, occorre trovare un suo possibile erede al più presto.

Arthur Vermereen, nuova idea per il centrocampo

Per il prossimo calciomercato, il Napoli ha già inserito nel proprio mirino un nuovo giocatore: Arthur Vermereen. Il centrocampista dell’Anversa piace molto alla società campana, per questo motivo il Napoli sta già prendendo informazioni sul classe 2005. Arthur Vermeeren è un calciatore prevalentemente tecnico, che fa della velocità di pensiero e di smistamento del pallone la sua qualità migliore. Può infatti, giocare sia da centrale di centrocampo, ma anche da mezza. Nonostante la giovanissima età ha già collezionato 24 presenze, 1 gol e 5 assist tra tutte le competizioni in cui ha giocato con l’Anversa.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb.com, il club partenopeo potrebbe avere qualche ostacolo nel portare avanti una possibile trattativa. Infatti, sembra proprio che il calciatore belga abbia attirato l’attenzione di diversi club, tra questi Barcellona, Arsenal e Juventus. Ma non sarebbe solo questo l’unico intoppo da superare, l’Anversa chiede 25milioni per Vermereen. Un prezzo sicuramente che non passa inosservato, il Napoli dovrà quindi riflettere bene sulla prossima mossa.