Arriva l’esonero immediato, il comunicato spiazza i napoletani

A sorpresa non sarà più l’allenatore della squadra, la società ha comunicato l’esonero del tecnico con effetto immediato

La sua esperienza è durata soltanto pochi mesi e poi è arrivato l’esonero. Il pareggio in coppa con la conseguente sconfitta ai rigori è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la dirigenza che ha deciso di licenziarlo. Diego Armando Maradona Jr non sarà quindi più l’allenatore del Pompei. La squadra del figlio dell’ex leggenda del calcio, dell’Argentina e del Napoli, adesso si trova al secondo posto in classifica. A guidare il girone A dell’Eccellenza campana c’è infatti la Real Acerrana 1926 che ieri, in coppa, ha proprio battuto il Pompei di Diego Maradona Jr.

La società ha deciso di esonerarlo direttamente e lo ha confermato attraverso un comunicato sui propri canali social. La reazione del figlio del pibe de oro è stata da non credere. Tanto è stato il disappunto di Diego Maradona che proprio non è riuscito a capire della scelta fatta dal presidente del Pompei Francesco Mango. Essendo secondi in classifica, a soltanto quattro punti di distacco dal primo posto, Maradona si aspettava di poter lottare per raggiungere la vetta e seguire il sogno di vincere il girone.

Il disappunto di Diego Maradona Jr

Anche l’ormai ex allenatore del Pompei ci ha tenuto a scrivere qualcosa sui suoi canali social. Prima ha salutato i suoi giocatori e poi ha manifestato tanta tristezza e tanto disappunto per la scelta del presidente Mango di esonerarlo con effetto immediato. Queste alcune delle sue parole che si possono leggere dal profilo Instagram. “Esistono momenti nella vita dove è tutto ingiusto – scrive Maradona jr sui social – Grazie ai miei ragazzi per l’impegno e la serietà e grazie al mio staff che mi ha accompagnato sempre. Adesso tutte quelle persone che non mi hanno mai voluto a Pompei saranno felici, ma il sogno di vedere questi ragazzi trionfare non me lo toglierete mai!”.

Diego Maradona Jr ha postato anche un pensiero della mamma, ex compagna del Pibe de oro. Anche Cristiana Sinagra infatti è rimasta incredula dell’esonero del figlio manifestando il disappunto su Facebook in cui scriveva di un licenziamento ingiusto seppur la squadra fosse al secondo posto e a quattro punti dalla vetta. Diego Maradona Jr è stato inoltre molto presente 5 giorni fa, per il memoriale della morte del papà, in cui ha scritto sui social tante dolci parole per il grande Diego Armando Maradona.