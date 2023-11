Sale sempre più l’attesa per Real Madrid-Napoli, che andrà in scena stasera alle 21:00 al Santiago Bernabeu. Alcuni tifosi del Napoli però non sono ancora arrivati in Spagna a causa di un problema in aeroporto che ha scatenato la loro ira.

Ci avviciniamo sempre più all’attesissimo match di Champions League tra Real Madrid e Napoli, con molti tifosi azzurri accorsi in Spagna per sostenere la squadra. Altri invece al momento sono bloccati in aeroporto a causa di un grave problema.

L’ira e la denuncia sui social da parte dei supporters del Napoli a poche ore dalla partita.

Caos a Capodichino: l’aereo guasto scatena l’ira dei tifosi azzurri

Nella giornata di ieri il Napoli è partito alla volta di Madrid, dove stasera scenderà in campo per sfidare il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Al seguito della squadra sono accorsi molteplici tifosi, che già tra lunedì e martedì sono volati alla volta della capitale spagnola. Altri tifosi invece hanno programmato il loro volo verso Madrid proprio nel giorno del match, ovvero oggi 29 novembre. Purtroppo per un grosso gruppo di tifosi il viaggio non è andato fin qui bene… anzi non è neanche iniziato.

Difatti come denunciato da molti tifosi del Napoli sui propri social, attualmente sono bloccati all’aeroporto di Capodichino a causa di un guasto all’aereo che li avrebbe dovuti portare in Spagna. Questo gruppo di tifosi sarebbe dovuto partire questa mattina alle 7:00 dall’aeroporto di Capodichino verso quello di Madrid, ma purtroppo non è stato così. L’aereo che sarebbe dovuto decollare questa mattina ha riportato un guasto al momento irreparabile, e per questo motivo si è scatenato il caos in aeroporto. Al momento i tifosi azzurri sono bloccati in aeroporto dalle prime ore di questa mattina, in attesa che il guasto venga riparato quanto prima, in modo che possano raggiungere il Bernabeu per il match di stasera.

In questo momento il gruppo di tifosi del Napoli è in attesa dell’arrivo del tecnico della compagnia aerea Iberia, nell’auspicio che riesca a riparare il guasto avuto dal velivolo. Allo stato delle cose, è più probabile che il volo venga annullato e messo a disposizione dei tifosi un nuovo volo per raggiungere in tempo Madrid. Attualmente però la situazione è in continuo aggiornamento, con i tifosi del Napoli in attesa ormai dalle prime ore del mattino all’aeroporto di Capodichino. Ovviamente i supporters degli azzurri sperano di riuscire a raggiungere la Spagna in qualsiasi maniera per l’inizio del match, ed evitare dunque una grandissima beffa.