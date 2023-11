Paradosso Kvaratskhelia, “meglio” di Bellingham ma “pessimo” in Champions

Khvicha Kvaratskhelia sarà sicuramente l’uomo su cui punterà maggiormente il Napoli nella sfida di questa sera contro il Real Madrid. il georgiano è chiamato alla svolta anche in Champions League.

La sorpresa della scorsa stagione del Napoli è stato senz’altro Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è arrivato praticamente da sconosciuto ed ha rimpiazzato Lorenzo Insigne in maniera egregia, conquistandosi il titolo di MVP della Serie A 2022/2023.

Dopo un periodo di appannamento, Kvaratskhelia sembra essersi ritrovato, ma adesso c’è bisogno della svolta anche in Champions League.

Kvaratskhelia chiamato alla svolta in Champions League

Questa sera al Santiago Bernabeu andrà in scena Real Madrid-Napoli, ma ci sarà anche una sfida specifica all’interno del match. Stiamo parlando ovviamente dello scontro tra i due top player delle due squadre, ossia Bellingham e Kvaratskhelia. Sarà lo scontro definitivo tra i due, pronti a darsi battaglia sul campo per eleggere chi sia il migliore.

Al momento Jude Bellingham sembra inarrivabile, ma alcuni dati sconfessano l’inglese, che è nettamente inferiore all’ala georgiana del Napoli. Difatti Kvaratskhelia risulta al momento 3 in Europa per media dribbling ed unico in Serie A ad aver realizzato 18 reti e 18 assist dalla stagione 2022/2023 ad oggi. Analizzando questo dato specifico, il georgiano è classificato 6 nei maggiori cinque campionati europei, mentre Bellingham non figura neanche in questa speciale classifica.

Adesso però Kvaratskhelia è chiamato a dimostrare il suo reale valore anche in Champions League, visto che finora è fermo ancora a quota 0 goal realizzati nella competizione. Da questo punto di vista Bellingham è nettamente avanti, visto che ha collezionato 3 goal ed 1 assist fin qui. Questa sera ci sarà il duello definitivo tra i due talenti del calcio mondiale, che decreterà chi al momento è più decisivo in campo.