Pazzesca rivelazione su Conte: “Perché ha rifiutato il Napoli”

Durante i casting di Aurelio De Laurentiis per cercare un sostituto di Rudi Garcia, c’è stata anche l’ipotesi Antonio Conte. L’allenatore italiano ha declinato l’offerta, ed oggi un giornalista rivela il perché del suo rifiuto.

Antonio Conte è stato il sogno di De Laurentiis per la panchina del Napoli, qualora Rudi Garcia fosse stato esonerato dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina. L’ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham ha però rifiutato la proposta del presidente del Napoli.

Spunta una rivelazione sul motivo del no di Conte al Napoli.

Il motivo del rifiuto di Conte al Napoli

Oltre un mese fa Rudi Garcia è stato ad un passo dall’esonero (per poi essere esonerato post sconfitta con l’Empoli, ndr.), dopo che il suo Napoli è stato superato al Maradona dalla Fiorentina. Lì il presidente Aurelio De Laurentiis aveva già pensato al cambio in corsa, ma voleva affidare la panchina ad un allenatore forte e carismatico. Per questo motivo De Laurentiis decise di puntare tutto su Conte, attualmente libero e decisamente molto appetibile.

L’allenatore italiano declinò la proposta del presidente del Napoli, rifiutando l’incarico di allenatore del Napoli a stagione iniziata. Nel corso di Pressing, Ivan Zazzaroni ha svelato il motivo del rifiuto di Conte alla proposta del Napoli: “Che Conte voglia tornare alla Juventus credo lo sappiano anche i muri, che sia quella la sua società di gradimento. Ha rifiutato il Napoli perché ha idee completamente diverse”. Dunque secondo il Direttore del Corriere dello Sport, dietro al rifiuto di Conte ci sarebbe la forte voglia del tecnico di tornare ad allenare la Juventus. A meno di clamorosi colpi di scena, l’arrivo di Conte sulla panchina del Napoli non si concretizzerà neanche per la prossima stagione.