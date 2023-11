Mazzarri, è subito feeling con i calciatori del Napoli: quattro indizi lo confermano

L’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli è partita come meglio non poteva: risultato e gruppo in mano per il toscano.

Il Walter Mazzarri bis è iniziato con tre punti fondamentali in quel di Bergamo. Una vittoria, la prima negli scontri diretti nell’arco di questa stagione, che ha fatto sorridere l’ambiente, ma soprattutto i giocatori in campo, mai visti così sereni nella gestione targata Rudi Garcia.

Una notizia ottima, in vista di un tour de force ostico, per utilizzare un eufemismo, che metterà i campioni d’Italia contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti già mercoledì sera.

Corriere, Mazzarri – Napoli, che impatto sul gruppo

Anche secondo il Corriere dello Sport, però, l’ex Cagliari potrà affrontare questo trittico di partite con la consapevolezza di allenare una squadra importante, “La più forte mai allenata”, come ammesso dallo stesso toscano, ma soprattutto, con dei ragazzi che credono in ciò che Mazzarri propone.

Il noto quotidiano sportivo, si è infatti focalizzato su vari flash andati in scena al Gewiss Stadium, dal bacio bellissimo con Kvaratskhelia, mattatore di serata, sino al sorriso costante di Elmas, ancora decisivo contro gli orobici. Il tutto, annesso al rientro da leader di Osimhen, decisivo con il suo assist e la solita carica agonistica che l’ha sempre contraddistinto.

Nonostante ciò, Mazzarri avrà logicamente bisogno di più tempo al Konami Center per conoscere al meglio il materiale a propria disposizione, materiale ampio, a cui cercherà di far recuperare quelle nozioni tattiche andate perse con Garcia: