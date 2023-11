Due svincolati tedeschi per risolvere il problema del terzino sinistro: l’ultima idea del Napoli

Il Napoli sta cercando di capire quale sia la soluzione migliore per colmare il vuoto lasciato dagli infortuni, presa una decisione sugli svincolati.

Una brutta tegola per Walter Mazzarri quella legata agli infortuni. Il tecnico livornese, appena arrivato al Napoli al posto di Rudi Garcia, ha dovuto immediatamente fare a meno di vari calciatori, falcidiati dai problemi fisici in questo avvio di stagione. Già più volte si è fermato Mario Rui, che per tornare a disposizione impiegherà ancora qualche settimana.

No all’acquisto di un terzino svincolato, qual è stato il ragionamento del Napoli

Come se non bastasse, proprio sulla fascia sinistra il Napoli ha dovuto registrare l’ennesimo stop: Mathias Olivera si è dovuto fermare nel corso del match con l’Atalanta a causa di una distorsione al ginocchio. Inizialmente le scene doloranti dell’uruguaiano avevano fatto pensare al peggio, ma per sua fortuna (e per quella del Napoli, ndr), il tutto sarà recuperabile nel giro di circa 6 settimane.

Tempi di recupero abbastanza brevi che faranno desistere il club dal tornare sul mercato. L’edizione odierna di Repubblica, infatti, svela come nel mirino del club ci fossero due terzini tedeschi, poi scartati da Micheli e Meluso. Ecco quanto evidenziato:

Ma l’idea di un terzino svincolato non è decollata: il Napoli non è convinto dell’operazione. Il club azzurro ci aveva pensato già dopo la lesione muscolare di Mario Rui, ma poi ha preferito congelare l’idea perché non ci sono profili pronti. I tedeschi Schulz e Plattenhardt avrebbero comunque bisogno di un mesetto per ritrovare la condizione, un periodo che coincide con i tempi di recupero di Mario Rui, che già ieri ha svolto una tabella personalizzata in campo.

Insomma, i tempi di recupero di Olivera e soprattutto Mario Rui, avrebbero coinciso con la messa in forma dei possibili svincolati, per giunta stranieri e che quindi avrebbero anche avuto bisogno di un certo periodo di adattamento alla Serie A. Per ora Mazzarri andrà avanti con le soluzioni che ha in casa: Juan Jesus adattato sulla sinistra o dirottare uno dei due terzini destri, Di Lorenzo o Zanoli.