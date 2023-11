Real Madrid – Napoli, emergenza totale: ci sono pessime notizie

Real Madrid-Napoli, il big match di Champions League si avvicina, tanti gli infortuni in vista della gara: le ultime sugli indisponibili

Walter Mazzarri, che durante l’appena terminata sosta nazionali ha preso il posto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli, ha cominciato alla grande la sua esperienza da allenatore del Napoli. Dopo dieci anni dall’ultima panchina in azzurro, il tecnico toscano ha regolato 1-2, in trasferta, la ben organizzata Atalanta di Gasperini. A segnare il primo successo di Mazzarri ci ha pensato Eljif Elmas, su assist del rientrante Osimhen. Grazie alla vittoria del Gewiss Stadium gli azzurri hanno agganciato la quarta posizione in classifica, alle spalle del Milan, che ha vinto 1-0, in casa, contro la Fiorentina di Italiano.

Ora Mazzarri è atteso da una serie di gare che lo metteranno a dura prova. In serie il Napoli affronterà il Real Madrid al Bernabeu, l’Inter al Maradona, la Juventus in trasferta e poi l’ultima di Champions al Maradona contro il Braga. Un filotto di partite complesse, nelle quali il Napoli si gioca buona parte della stagione. Tuttavia, nelle ultime settimane non sono arrivate buone notizie: il Napoli dovrà fare a meno di alcune pedine fondamentali. Per ora ai box Meret, che è stato sostituito molto bene da Gollini, Mario Rui e Olivera. Entrambi i laterali sinistri ne avranno ancora per un bel po‘, e sicuramente salteranno la successione di sfide importanti. Anche l’infermeria del Real Madrid però non è affatto vuota.

Real Madrid, quante assenze per Ancelotti: la situazione in casa Blancos

Nell’ultima gara di campionato spagnolo, che il Real sta giocando, contro il Cadice, la formazione schierata da Ancelotti è piuttosto inusuale, stracolma di riserve. Di seguito la formazione iniziale:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Bellingham; Brahim, Joselu.

A disposizione: Pineiro del Alamo, Fran, Alaba, Fran Garcia, Gonzalo Garcia, Lucas, Martin, Paz, Rodrygo. All. Ancelotti.

Spiccano le assenze di Camavinga, Courtois, Tchouameni, Kepa e, sopratutto, Vinicius Jr. Nessuno di questi dovrebbe farcela per il match di Champions League contro il Napoli. L’assenza del fuoriclasse brasiliano pesa, ma il Real Madrid ha un numero infinito di possibilità in rosa.

Da sottolineare invece il recupero completo (è in campo) di Rodrygo, che dunque sarà della partita mercoledì. Possibile rientro anche per Alaba, che è seduto in panchina. Dunque, nonostante il numero elevato di assenze, due buone notizie per Ancelotti, che potrebbe recuperare entrambi i pilastri della rosa.