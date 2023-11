“Non lo perdoniamo”: polemica dei tifosi sull’ex Napoli

In azzurro non ha mai lasciato un grande segno, nonostante il suo passaggio al Napoli era stato accolto con grande entusiasmo. Dopo anni, le ruggini tornano a farsi nuovamente sentire.

Diversi sono i calciatori che, malgrado le aspettative dei tifosi, non sono riusciti a imporsi in maglia Napoli, a fronte anche magari di investimenti importanti di mercato importanti. Raramente il club di Aurelio De Laurentiis, nella sua storia recente, ha sbagliato dei calciatori, rivelandosi a tal riguardo una delle squadre più virtuose e più capaci di scegliere l’affare giusto.

Questo non è stato esattamente il caso di Nikola Maksimovic. Arrivato dal Torino a poche ore dalla fine del mercato estivo del 2018, il difensore ex Toro non è mai riuscito a imporsi a grandissimi livelli, pur avendone tutte le potenzialità. Furono circa 25 i milioni di euro (tra cifra per prestito e termini dell’obbligo del riscatto, ndr) che servirono al club azzurro per strapparlo alla società di Urbano Cairo, che non digerì affatto l’addio di uno dei calciatori, in quel momento, più importanti per la compagine granata. Dopo anni, riemergono le ruggini proprio con l’ex difensore azzurro, ora in forza ai turchi dell’Hatayspor dopo la sua esperienza al Genoa, l’ultima in Serie A a oggi.

I tifosi del Toro prendono di mira l’ex Napoli Maksimovic: avete sentito?

Nikola Maksimovic è uno dei calciatori voluti fortemente dal Napoli in questi ultimi anni ma che alla fine ha disatteso ogni aspettativa, soprattutto se si considera la cifra che è servita al club del presidente Aurelio De Laurentiis per strapparlo al suo collega granata, Urbano Cairo (25 milioni di euro, tra cifra prestito e riscatto, ndr).

Il calciatore fu voluto dall’allora tecnico dei partenopei in persona, Maurizio Sarri, anche se alla fine non riuscì pienamente a imporsi nelle considerazione dell’attuale allenatore della Lazio. A distanza di anni, però, i tifosi del Torino non dimenticano quello che loro definiscono “un vero e proprio tradimento”. In particolare, fece molto discutere tra i tifosi della squadra piemontese la volontà del calciatore di lasciare la compagine granata, forzando la mano anche con la dirigenza che cercava di battere cassa il più possibile, mettendo anche a rischio la buona riuscita dell’affare.

“Scappasti dal Torino per andare al Napoli, non ti perdoniamo”: questo è uno dei tanti messaggio social che, da Torino, sono rivolti all’ex difensore del Napoli, che ora gioca con la maglia dell’Hatayspor, squadra del campionato di Serie A della Turchia.