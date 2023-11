“È stata fortuna”: il commento su Atalanta-Napoli spiazza tutti, avete sentito?

Non tutti hanno apprezzato la prima vittoria di Walter Mazzarri contro l’Atalanta di Gasperini: le dichiarazioni fanno infuriare i tifosi

La vittoria contro l’Atalanta fa ben sperare i tifosi del Napoli per il futuro. La squadra è parsa pronta e, sopratutto, sembra che i campioni d’Italia abbiano ben accolto l’approdo sulla panchina di Walter Mazzarri, tornato ad allenare il Napoli. Tra le note positive senza dubbi il ritorno di Osimhen, che ha fornito anche il decisivo assist per Elmas, che ha determinato la vittoria finale degli azzurri. Unica nota negativa l’infortunio di Olivera, che affiancato a quello di Mario Rui mette in atto una vera e propria emergenza sulla fascia sinistra.

Al termine della gara mister Mazzarri è parso piuttosto contento del lavoro svolto dai suoi ragazzi. E ha ribadito come si sia creato sin da subito un buon feeling con la squadra. Ben rappresenta il clima in casa Napoli l’abbraccio finale tra Mazzarri e Kvaratskhelia, con il tecnico toscano che, dopo alcuni mesi di distacco, ha rimesso al centro dell’attenzione il legame umano tra allenatore e giocatore. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato al cento per cento quanto messo in mostra dagli azzurri in campo. Tra le voci al di fuori del coro c’è quella di Umberto Chiariello.

Chiariello lapidario: “Successo casuale”, poi la sottolineatura sull’operato di Garcia

Intervenuto durante la trasmissione di Campania Sport, il giornalista di Canale 21, ha espresso la sua opinione riguardo Atalanta-Napoli. “Vittoria importantissima, ma non posso però nascondere che questo successo è stato casuale, derivante da un errore del portiere Carnesecchi e dal ritorno di Osimhen, l’unico ad avere le leve per poter dare quella palla a Elmas”, motiva così la sua tesi Chiariello.

Chiariello ha inoltre ipotizzato che, nel caso in cui ci fosse stato ancora Garcia sulla panchina del Napoli, questa gara sarebbe stata commentata in modo differente: “Vittoria esaltata, ma sarebbe stata commentata con la bocca storta, definendola ‘la solita partita di Garcia’, se ci fosse stato ancora l’allenatore francese”.

Quindi, secondo il giornalista, un successo poco indicativo. “La fiducia che avevo su questa partita derivava dal fatto che, anche con Garcia, il Napoli aveva un rendimento da Scudetto in trasferta. Il problema del Napoli non è lì e questa gara ha avvalorato la mia tesi”, afferma Chiariello, che conclude in questo modo il suo intervento in diretta.

Dichiarazioni forti, che si discostano, in un certo senso, dal commento della stampa nazionale, che ha invece elogiato la vittoria del primo Napoli (bis) di Walter Mazzarri.