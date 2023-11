Fantacalcio Napoli, quali azzurri schierare contro l’Atalanta

La tredicesima giornata di Serie A sarà ricca di big match, tra cui Atalanta-Napoli: scopriamo insieme quali calciatori azzurri schierare al Fantacalcio.

Il momento tanto amato da tutti i tifosi e fantallenatori è finalmente arrivato: la Serie A riprende dopo la sosta per le Nazionali. Le due settimane di pausa sono terminate e nel weekend si giocherà la tredicesima giornata del massimo campionato italiano. Un turno che offre il Derby d’Italia Juventus-Inter, ma anche il big match Atalanta-Napoli.

La partita si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 al Gewiss Stadium e sarà la prima di Walter Mazzarri in questa sua seconda esperienza sulla panchina del Napoli. Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica, giocandosi il quarto posto: si preannuncia un match infuocato.

Chi schierare al Fantacalcio in Atalanta Napoli

Per capire chi poter schierare al Fantacalcio nel Napoli, bisogna prima capire come scenderanno gli azzurri in campo. Mazzarri non toccherà il classico 4-3-3, affidandosi agli uomini chiave. In porta dubbio Gollini-Meret, mentre in difesa le scelte sono sicure con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera. A centrocampo, insieme a Lobotka, ci sono Cajuste ed Elmas in vantaggio su Anguissa e Zielinski (entrambi non al meglio). In attacco pochissimi dubbi: Politano e Kvaratskhelia sugli esterni con Raspadori al centro del tridente. Ora scopriamo chi schierare al Fanta.

MERET/GOLLINI – Il rischio malus è dietro l’angolo, in questa partita potreste optare per la vostra alternativa.

DI LORENZO – Il capitano è uno dei migliori da poter schierare in difesa, anche per sperare in una sufficienza.

RRAHMANI – Non ha iniziato questa stagione nel migliore dei modi e in una partita così complicata può essere lasciato in panchina.

NATAN – Il brasiliano avrà avversari scomodi, ma ha già dimostrato di saper affrontare tutti a testa alta.

OLIVERA – L’uruguaiano avrà dalla sua Zappacosta: dopo gli impegni con la Nazionale sarà affaticato, meglio evitare.

CAJUSTE/ANGUISSA – Tra i due convince di più lo svedese, ma se volete schierare uno dei due, bisogna coprirsi.

LOBOTKA – Pochi bonus, ma diverse sufficienze: da schierare solo se siete in cerca di titolarità.

ELMAS/ZIELINSKI – Il macedone ha già segnato due gol a Bergamo, mentre Zielinski va schierato sempre, ma ora serve una copertura in panchina.

POLITANO – Il numero 21 azzurro è sicuramente tra i migliori di questo inizio stagione: impossibile lasciarlo fuori in questo momento.

RASPADORI – Grande prestazione in Nazionale contro la Macedonia del Nord e voglia di fare bene anche a Napoli: schierate Raspadori senza paura.

KVARATSKHELIA – Tre gol in due partite con la Georgia: Kvara sta tornando.