“Allerta a Napoli”: l’annuncio arriva direttamente dal Comune, i dettagli

Le condizioni meteo a Napoli tornano a destare preoccupazioni, almeno stando al comunicato rilasciato dal Comune.

Tornano a destare preoccupazioni le condizioni meteorologiche a Napoli, come reso noto dallo stesso Comune attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. A seguito di settimane “calme”, dopo mesi in cui con una preoccupante costanza la zona flegrea si era trovata a far fronte al fenomeno sismico dei Campi Flegrei, madre natura pare nuovamente pronta ad “alzare la voce”.

Allerta a Napoli, il Comune avverte i cittadini

Un’allerta che ha portato Gaetano Manfredi a firmare un decreto attraverso il quale si è deciso di optare per una chiusura dei parchi cittadini, oltre che del pontile nord di Bagnoli e delle spiagge cittadine a causa dei rovesci e dei forti venti settentrionali, dalle ore 1:00, sino alle 22:00 di sabato 25 novembre.

Questo, uno stralcio del comunicato reso noto dal comune partenopeo, che ha reso note tutti i possibili rischi:

“- Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno;

– Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni”.

Il comune, ha poi consigliato alcune norme comportamentali per rapportarsi a tali eventi, dividendole schematicamente. Questo, il vademecum da seguire in caso di forti raffiche di vento:

“- Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; – Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; – Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario”.

Questo, quello invece suggerito per i fenomeni idrogeologici: