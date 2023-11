“Un sogno allenare il Napoli”, l’allenatore si propone a De Laurentiis

Panchina ambita quella del Napoli, anche il CT dopo aver conquistato la qualificazione a EURO 2024 si propone a De Laurentiis

La pausa riservata alle Nazionali, oramai alle battute finali, ha regalato una sorpresa ai tifosi del Napoli. Durante la prima parte di stagione i supporter partenopei e la dirigenza non hanno apprezzato di certo l’operato di Rudi Garcia, quindi il presidente De Laurentiis ha optato per l’esonero immediato. Al suo posto è stato richiamato sulla panchina del Napoli Walter Mazzarri, dieci anni dopo la sua ultima panchina in azzurro. Il tecnico toscano, che la scorsa settimana ha cominciato a dirigere gli allenamenti al Konami Training Center, da questa settimana avrà a disposizione anche i rientranti dalle Nazionali.

Mazzarri è atteso da una serie di partite piuttosto complicata. Infatti il Napoli riprenderà il suo cammino in campionato sabato, contro l’Atalanta, a Bergamo. Poi il Real Madrid al Bernabeu, l’Inter in casa e la Juventus in trasferta. Infine, il decisivo incontro di Champions League, contro il Braga, dove con ogni probabilità gli azzurri si giocheranno il passaggio del turno. Un inizio non proprio “comodo” per Mazzarri alla guida del Napoli. Ad esprimersi sulla scelta di De Laurentiis ci ha pensato Marco Rossi, CT dell’Ungheria, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Le dichiarazioni di Marco Rossi in diretta

“Il Napoli ha quattro partite di seguito tutt’altro che agevoli, ma gli azzurri hanno dimostrato negli anni di poter fronteggiare anche gli impegni impossibili”, spiega l’attuale CT della Nazionale ungherese. Mazzarri, in particolare, dovrà far fronte ad un problema: “Conosce bene la piazza ed ha grandi calciatori, anche se ha dovuto lavorare senza i nazionali e quindi si è dovuto allenare a ranghi ridotti“.

Il tecnico italiano, in diretta, ha espresso anche un parere sull’operato di Garcia: “Su di lui tutte le responsabilità dopo un avvio un po’ presuntuoso, ma non è detto che i calciatori siano mentalmente gli stessi dell’anno scorso, quindi potrebbe essere anche colpa dei giocatori che magari avranno sofferto un po’ di appagamento”, questo il suo commento.

Rossi ha conquistato anche una clamorosa qualificazione agli Europei con l’Ungheria, sopravanzando la Serbia nel girone di qualificazione. Sul finale dell’intervista ha portato avanti la sua candidatura per la panchina del Napoli: “A tutti piacerebbe poter allenare il Napoli, una grande piazza ed una squadra sempre attrezzata per poter lottare al vertice”. Ha poi aggiunto: “Per me sarebbe davvero un sogno ma non credo si possa concretizzare“.