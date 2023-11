Mazzarri punzecchia: “Modulo? A Coverciano mi chiedono di dare lezioni”

Quale sarà il modulo che Walter Mazzarri sceglierà per far giocare il suo Napoli? A rispondere è stato stesso il neo tecnico

Dopo l’ufficialità dei recuperi di Meret, Zielinski e sopratutto di Victor Osimhen, il Napoli sta per arrivare a Bergamo dove tra meno di 24 ore affronterà l’Atalanta. Sarà una sfida di spessore quella del esordio di Walter Mazzarri e per recuperare punti persi in classifica servirà fare i tre punti contro i bergamaschi.

Il tecnico di San Vincenzo livornese, alla sua prima conferenza stampa a Castel Volturno, ha confermato di essere molto emozionato e motivato di intraprendere questa sfida. Per Mazzarri questo Napoli è la squadra più forte mai allenata in 23 anni di carriera ed è a conoscenza degli obiettivi che la rosa può raggiungere.

Il Napoli giocherà con il 433 o con il 352?

Durante la conferenza stampa Walter Mazzarri è stato chiaro. “Mi hanno dato del bollito? Se è buono lo mangio (ride, ndr) – spiega Mazzarri – In realtà credo di essere uno degli allenatori che è stato più considerato a Coverciano. Tante volte mi chiamano per fare lezioni agli altri ma io posso giocare con qualsiasi modulo”.

Mazzarri ha poi detto che il modulo utilizzato sarà deciso di partita in partita. “Se il Napoli con il 433 di Spalletti ha incantato l’Italia e l’Europa, credo sia il minimo ripartire da lì, poi valuterò in base ai differenti scontri, dove e quando sarà il caso di fare degli accorgimenti tattici”, ha puntualizzato l’allenatore.