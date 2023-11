Lady Kvara da impazzire: la sua decisione è fantastica

Appena qualche settimana fa, Khvicha Kvaratskhelia ha sposato la sua Nitsa, compagna che gli è stata al suo fianco fin dal suo primo giorno in terra partenopea. Lady Kvara ha avuto modo di legarsi alla città, così come ampiamente dimostrato da una delle sue ultime scelte di vita.

Khvicha Kvaratskhelia è ormai beniamino assoluto dei tifosi del Napoli. Grande trascinatore della squadra capace di vincere lo Scudetto dopo ben 33 anni di digiuno, il georgiano è chiamato in questa stagione alla definitiva consacrazione. I numeri sono dalla sua parte, malgrado un inizio di stagione balbettante per la squadra partenopea, che di recente ha esonerato Rudi Garcia per fare spazio al clamoroso ritorno di mister Walter Mazzarri. Contro l’Atalanta, il tecnico di San Vincenzo è chiamato fin da subito a dare una scossa in termini di risultati e ci sono pochi dubbi circa il fatto che il numero 77 degli azzurri, MVP della scorsa stagione in serie A, sarà uno dei principali uomini su cui il tecnico poserà le basi per il suo nuovo Napoli.

In attesa di scoprire quale sarà il ruolo effettivo in campo che Mazzarri gli designerà nel più vicino futuro, il giocatore classe 2001 rafforza il suo legame con la città. Di recente, il suo procuratore annunciato che ci saranno novità circa la trattativa per il rinnovo di contratto con il Napoli: la notizia bellissima per tutti i supporters partenopei, che erano rimasti spiazzati dal comunicato a riguardo, negli scorsi mesi, della società di Aurelio De Laurentiis. Insomma, tutto lascia presagire che il matrimonio tra Kvaratskhelia e il Napoli sarà ancora duraturo: in attesa del rinnovo, l’azzurro può godersi la sua Nitsa, con la quale si è sposato proprio nelle scorse settimane.

Lady Kvara continuerà gli studi a Napoli: la decisione

Con tutti i calciatori che sono capaci di rendersi protagonisti in campo, come fatto perfettamente da Kvaratskhelia, i tifosi del Napoli sono soliti instaurare un rapporto bellissimo con gli stessi. Lo sa bene anche sua moglie Nitsa, con la quale il numero 77 dei Campioni d’Italia si è sposato proprio poche settimane fa in Georgia.

A quanto pare, Napoli è entrata nel cuore anche di lei. Secondo quanto reso noto di recente dal quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, Lady Kvara lo seguirà a Napoli, completando i suoi studi in Medicina nella città partenopea. Un ulteriore segnale che dimostra come il legame, in campo e non, sia destinato a continuare a lungo tra il georgiano e il Napoli, in attesa che venga formalizzato il rinnovo tra le parti.