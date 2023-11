Futuro Kvaratskhelia, 4 top club inglesi in Georgia: mossa a sorpresa del Napoli

Giungono novità sul futuro di Kvaratskhelia. In particolare, il Napoli è pronto a correre ai ripari dopo gli eventi accaduti di recente.

Il futuro di Kvaratskhelia è ancora un caso in quel Napoli, dopo le ultime news circa un dietrofront della società sul rinnovo. I partenopei sembrerebbero infatti in procinto di offrire il tanto beneamato aumento di stipendio al fenomeno numero settantasette, anche a causa di un particolare evento accaduto di recente. A ricostruire i fatti, la redazione di TMW.

Osservatori dalla Premier per Kvaratskhelia, il Napoli corre ai ripari

Le ultime settimane sono state caratterizzate da forti passi avanti targati Napoli nella corsa al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. In particolare, dopo le polemiche della scorsa annata, la società azzurra parrebbe ormai disposta a concedere un nuovo contratto all’attaccante georgiano, duraturo fino al 2028 e con consistente aumento di stipendio. Il tutto, secondo TMW, per blindare il numero settantasette, protagonista di un particolare evento qualche giorno fa.

Il forum di mercato ha infatti rivelato che, in occasione della sfida tra Spagna e Georgia valida per le qualificazioni ad Euro2024, numerosi osservatori sono giunti nelle tribune dell’impianto per osservare da vicino l’MVP della scorsa Serie A. Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool le squadre sulle tracce di Kvaratskhelia, con tale presenza che spaventa e non poco il Napoli. Proprio per questo, gli azzurri sarebbero pronti ad accelerare le pratiche per il rinnovo del georgiano, in modo da blindarlo d’innanzi agli occhi dei feroci predatori inglesi.